Приглашаем вместе подняться на вершины Ловозерских тундр — на авто и пешком.
В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро.
Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.
В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро.
Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы. Такие образования называют «жандармами». Далее отправимся к перевалу Геологов. Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин. А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро. В завершение устроим привал с чаем и выпечкой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- По вашему желанию, мы будем подниматься от подножия горы полностью пешком или частично на машине
- В пути мы заедем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 220 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 окт 2023
Поездка была отлично организована, ребята знают лучшие точки на плато, с прекрасными видами. Много историй и легенд мы услышали. Очень рекомендую - познавательно, комфортно.
Раиля
3 сен 2023
На данную экскурсию нас сопровождали гид Гелани и водитель Михаил. Экскурсия очень понравилась. Михаил и Гелани умные, интересные, эрудированные люди, оба - прекрасные водители. Благодаря им побывали в таких труднодоступных
Т
Татьяна
26 июня 2023
Прилетали только на выходные, благодаря ребятам увидели самые красивые места. Невероятная экскурсия! Потрясающий гид! Удобная машина и масса непередаваемых эмоций!
Ощущали заботу во всем, все продумано до мелочей, у гида даже средство от комаров есть:)
Всем обязательно нужно взять эту экскурсию!!!!
Ощущали заботу во всем, все продумано до мелочей, у гида даже средство от комаров есть:)
Всем обязательно нужно взять эту экскурсию!!!!
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