Приглашаем вместе подняться на вершины Ловозерских тундр — на авто и пешком. В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро. Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.

за 1 человека или 12000 руб. за человека, если вас больше

от 20 000 ₽ за 1 человека или 12000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы. Такие образования называют «жандармами». Далее отправимся к перевалу Геологов. Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин. А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро. В завершение устроим привал с чаем и выпечкой.

Организационные детали