Мурманск: аудиопрогулка по арктическому городу-герою

Познакомиться с крупнейшим городом за Полярным кругом в своём темпе
Мурманск — город на краю земли, чья история тесно связана с морем, войной и освоением Арктики.

Во время прогулки вы увидите ключевые символы столицы Заполярья, услышите трогательные и героические рассказы и почувствуете суровый, но живой характер Севера.
Описание аудиогида

Железнодорожный вокзал и площадь Пять Углов. Вы начнёте маршрут там, где зарождалась история города. Узнаете, как возник Мурманск, почему именно здесь сформировался его центр и какую роль площадь играет в жизни города сегодня.

Скульптура «Ждущая». Увидите один из самых эмоциональных символов Мурманска — памятник женщине, ожидающей моряков. Это история о судьбах людей, чья жизнь неразрывно связана с морем.

Мемориал погибшим морякам и рубка подводной лодки «Курск». Услышите рассказ о катастрофе подлодки «Курск» и цене службы в северных морях.

Озеро Семёновское. Познакомитесь с городской легендой о коте Семёне и полюбуетесь видом на Кольский залив.

Памятник «Алёша» — защитникам Советского Заполярья. Рассмотрите огромную статую солдата, которая установлена на сопке и видна из разных точек города.

Атомный ледокол «Ленин». Завершите экскурсию у первого в мире атомного ледокола.

Организационные детали

  • После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Ответы на вопросы

У вокзала Мурманска
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 16563 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

