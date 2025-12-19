Мурманск: аудиопрогулка по арктическому городу-герою
Мурманск — город на краю земли, чья история тесно связана с морем, войной и освоением Арктики.
Во время прогулки вы увидите ключевые символы столицы Заполярья, услышите трогательные и героические рассказы и почувствуете суровый, но живой характер Севера.
Железнодорожный вокзал и площадь Пять Углов. Вы начнёте маршрут там, где зарождалась история города. Узнаете, как возник Мурманск, почему именно здесь сформировался его центр и какую роль площадь играет в жизни города сегодня.
Скульптура «Ждущая». Увидите один из самых эмоциональных символов Мурманска — памятник женщине, ожидающей моряков. Это история о судьбах людей, чья жизнь неразрывно связана с морем.
Мемориал погибшим морякам и рубка подводной лодки «Курск». Услышите рассказ о катастрофе подлодки «Курск» и цене службы в северных морях.
Озеро Семёновское. Познакомитесь с городской легендой о коте Семёне и полюбуетесь видом на Кольский залив.
Памятник «Алёша» — защитникам Советского Заполярья. Рассмотрите огромную статую солдата, которая установлена на сопке и видна из разных точек города.
Атомный ледокол «Ленин». Завершите экскурсию у первого в мире атомного ледокола.
После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
