Мурманск — город на краю земли, чья история тесно связана с морем, войной и освоением Арктики. Во время прогулки вы увидите ключевые символы столицы Заполярья, услышите трогательные и героические рассказы и почувствуете суровый, но живой характер Севера.

Описание аудиогида

Железнодорожный вокзал и площадь Пять Углов. Вы начнёте маршрут там, где зарождалась история города. Узнаете, как возник Мурманск, почему именно здесь сформировался его центр и какую роль площадь играет в жизни города сегодня.

Скульптура «Ждущая». Увидите один из самых эмоциональных символов Мурманска — памятник женщине, ожидающей моряков. Это история о судьбах людей, чья жизнь неразрывно связана с морем.

Мемориал погибшим морякам и рубка подводной лодки «Курск». Услышите рассказ о катастрофе подлодки «Курск» и цене службы в северных морях.

Озеро Семёновское. Познакомитесь с городской легендой о коте Семёне и полюбуетесь видом на Кольский залив.

Памятник «Алёша» — защитникам Советского Заполярья. Рассмотрите огромную статую солдата, которая установлена на сопке и видна из разных точек города.

Атомный ледокол «Ленин». Завершите экскурсию у первого в мире атомного ледокола.

Организационные детали

Важно