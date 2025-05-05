Мои заказы

Семёновское озеро – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Семёновское озеро» в Мурманске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
3000 ₽ за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
101 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Начало: В Октябрьском районе
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фирсова
    5 мая 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана
    читать дальше

    историей своего города и края интересуется, читает дополнительную литературу. Рассказать все в рамках двух часов, конечно, невозможно. Рекомендую несколько экскурсий от этого гида, чтобы сложилось полное представление о городе.

  • Л
    Лоцманова
    24 февраля 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Отличная экскурсия!
  • А
    Александр
    15 февраля 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Идеально построенный маршрут. Интересный рассказчик. Оксана умеет заинтересовать, чувствуется, что не просто знает город и его историю, а любит его. Благодаря только таким экскурсоводам, обычное местоположение становится уникальным и нескучным. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 января 2025
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
    Оксана позаботилась о горячем чае. И морошковая настойка вкусная)
    Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
  • А
    Анна
    20 декабря 2024
    Истории и загадки города - по Мурманску пешком
    Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте удобную обувь. Остались самые положительные впечатления.
    Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайтеПонравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Семёновское озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
  2. Истории и загадки города - по Мурманску пешком
  3. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  4. Весь Мурманск за один день
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Памятник Ждущей
  5. Кольский мост
  6. Площадь пяти углов
  7. Набережная
  8. Мыс Абрам
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Семёновское озеро" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2025 год по теме «Семёновское озеро», 231 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль