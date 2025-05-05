Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Начало: В Октябрьском районе
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФирсова5 мая 2025Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана
- ЛЛоцманова24 февраля 2025Отличная экскурсия!
- ААлександр15 февраля 2025Идеально построенный маршрут. Интересный рассказчик. Оксана умеет заинтересовать, чувствуется, что не просто знает город и его историю, а любит его. Благодаря только таким экскурсоводам, обычное местоположение становится уникальным и нескучным. Спасибо!
- ННаталья14 января 2025Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
Оксана позаботилась о горячем чае. И морошковая настойка вкусная)
- ААнна20 декабря 2024Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте удобную обувь. Остались самые положительные впечатления.
