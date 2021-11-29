Что вас ожидает

Приключение в зимнем лесу

Вы погуляете на снегоступах по арктическому лесу, наслаждаясь природой и получая новые интересные знания. Я расскажу, как правильно распознавать следы животных, как спастись в пути от непогоды, как найти дорогу с помощью подручных материалов и как вести себя в случае встречи с диким зверем. Не беспокойтесь: на нашем маршруте отсутствуют хищники. Но для общего развития важно иметь навыки поведения в лесу.

Отдых у костра в душевной компании

Я помогу вам разжечь костер из сырых веток, используя хитрости и природные материалы. Покажу «место отдыха», построенное из поваленных ветром деревьев без использования гвоздей. А затем, под треск костра у озера, мы пообщаемся на интересующие вас темы, попьем фруктовый чай или сварим кофе с дымком. Я с удовольствием угощу вас вареньем из наших ягод и местной рыбкой на выбор: палтусом, семгой или зубаткой.

Организационные детали