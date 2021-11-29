На снегоступах — к Семужному озеру!

Погулять по дикому лесу Заполярья, отдохнуть у костра и попробовать местные деликатесы

Индивидуально
Мурманская область — настоящий рай для любителей зимних развлечений.

Приглашаем вместе пройти по снежному лесу на снегоступах! Они позволяют добраться в труднодоступные места и при этом не требуют специальной физической подготовки.

Мы дойдем до Семужного озера, разведем костер и устроим небольшой пикник с ароматным фруктовым чаем, вареньем и вкуснейшей рыбой.
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
На снегоступах — к Семужному озеру!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение в зимнем лесу

Вы погуляете на снегоступах по арктическому лесу, наслаждаясь природой и получая новые интересные знания. Я расскажу, как правильно распознавать следы животных, как спастись в пути от непогоды, как найти дорогу с помощью подручных материалов и как вести себя в случае встречи с диким зверем. Не беспокойтесь: на нашем маршруте отсутствуют хищники. Но для общего развития важно иметь навыки поведения в лесу.

Отдых у костра в душевной компании

Я помогу вам разжечь костер из сырых веток, используя хитрости и природные материалы. Покажу «место отдыха», построенное из поваленных ветром деревьев без использования гвоздей. А затем, под треск костра у озера, мы пообщаемся на интересующие вас темы, попьем фруктовый чай или сварим кофе с дымком. Я с удовольствием угощу вас вареньем из наших ягод и местной рыбкой на выбор: палтусом, семгой или зубаткой.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно, снегоступы и обед включены в стоимость
  • Длина пешего маршрута может быть от 5 до 20 км. Все зависит от вашего желания и подготовки.
  • Мы можем привлечь второго гида, если вы путешествуете с ребенком или у членов вашей семьи разные физические возможности. Доплата за это не требуется.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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