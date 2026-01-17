Индивидуальная
до 4 чел.
Дыхание Арктики: путешествие вдоль фьорда
Отправиться из Мурманска к достопримечательностям на западной стороне Кольского залива
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Начало: В Октябрьском районе
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:30
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад за 1 день
Погрузитесь в атмосферу северной природы, посетив водопад Лавна и насладившись видами с Абрам-мыса и горы Мишукова. Откройте для себя Кольский залив
Начало: На площади «Пять углов»
20 янв в 09:00
21 янв в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:45
22 янв в 08:45
24 янв в 08:45
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Мурманска к Полярному кругу. Откройте для себя тишину и красоту Белого моря и сопок
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:30
3000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 янв в 07:00
от 3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
19 янв в 09:30
20 янв в 09:30
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
19 янв в 09:30
20 янв в 09:30
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На снегоступах по зимнему лесу
Уникальная возможность прогуляться на снегоступах по зимнему лесу Мурманска, насладиться природой и согреться горячим чаем с печеньем
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Увлекательное путешествие на авто и пешком по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и возможность насладиться природой Севера в полной мере
19 янв в 15:00
20 янв в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
На снегоступах - к Семужному озеру
Пройдите по снежному лесу Мурманской области на снегоступах и насладитесь уникальной природой. Вас ждет пикник у костра с ароматным чаем и рыбой
Начало: У вашего отеля
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
19 янв в 12:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу Мурманска, исследуя нетуристические маршруты. Откройте для себя деревянный монастырь и муралы самого длинного дома
Начало: На ул. Воровского
Завтра в 09:30
19 янв в 11:45
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Териберку - с юмором и легендами
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 16:00
19 янв в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: прогулка по Мурманску с VR/AR
Погрузиться в историю города благодаря уникальной программе с дополненной и виртуальной реальностью
Начало: Около Областной научной библиотеки
19 янв в 17:00
20 янв в 09:00
от 7990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Путешествие в мини-группе по заполярным красотам: водопады, тундра и голубые озёра ждут вас в Мурманске. Ощутите настоящую природу
Начало: На ул. Ленинградской
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
4600 ₽ за человека
