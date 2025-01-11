Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!

Е Елена

Руслан - отличный экскурсовод и замечательный человек! Произошли некоторые изменения в маршруте из-за погодных условий, об этом предупредил сразу до встречи, предложил альтернативу, очень ответственно подходит к своему делу, что очень приятно. Рассказывает спокойно, обстоятельно, но интересно. Спасибо огромное от души за время, проведенное на экскурсии, было познавательно и интересно. Надеюсь, будут новые маршруты, вернусь, обязательно присоединюсь). Спасибо!