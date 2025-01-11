Приглашаю отдохнуть от городской суеты в путешествии по западному берегу Кольского залива! Вы увидите водопад на реке Лавна и насладитесь чудесными видами с двух смотровых площадок: Абрам-мыса и горы Мишукова. А я угощу вас морошковым чаем и поделюсь особенностями жизни на Крайнем Севере.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
За 4 часа вы:
- Подниметесь на Абрам-мыс, оцените с него вид на Кольский залив, морской порт и Мурманск. А также увидите военный мемориальный комплекс
- Полюбуетесь живописным водопадом на реке Лавна
- Погуляете по горе Мишукова, откуда открываются великолепные виды на залив и населённые пункты Мурманской области
- Увидите в бинокль окрестности Мурманска и исполинские корабли
Я расскажу о северной природе, ключевых этапах развития Мурманска и истории освоения Кольского полуострова.
Организационные детали
Экскурсия не требует специальной физической подготовки. В зависимости от ваших желаний и возможностей мы поднимемся до комфортной для вас высоты на горе Мишукова (это может быть как вершина, так и совсем небольшая высота).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Мурманске
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, я аттестованный гид в Мурманске. Увлекаюсь историей родного края. Люблю природу, много путешествую, занимаюсь туризмом и спортом. За плечами много походов по Кольскому полуострову. Поверьте, Мурманск стоит того, чтобы познакомиться с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
11 янв 2025
Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!
Е
Елена
6 янв 2025
Руслан - отличный экскурсовод и замечательный человек! Произошли некоторые изменения в маршруте из-за погодных условий, об этом предупредил сразу до встречи, предложил альтернативу, очень ответственно подходит к своему делу, что очень приятно. Рассказывает спокойно, обстоятельно, но интересно. Спасибо огромное от души за время, проведенное на экскурсии, было познавательно и интересно. Надеюсь, будут новые маршруты, вернусь, обязательно присоединюсь). Спасибо!
О
Ольга
29 ноя 2024
Спасибо большое за экскурсию!
Мне сегодня сказочно повезло. Такой чудесной экскурсии хочу пожелать каждому, кому интересен прекрасный северный мир. Руслан по-настоящему влюбленный в свой край гид. Потрясающие виды на Мурманск, богатая
Мне сегодня сказочно повезло. Такой чудесной экскурсии хочу пожелать каждому, кому интересен прекрасный северный мир. Руслан по-настоящему влюбленный в свой край гид. Потрясающие виды на Мурманск, богатая
М
Мария
9 окт 2024
Спасибо большое Руслану за экскурсию, очень красиво было интересно и познавательно) всем рекомендую!
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