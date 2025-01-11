Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад за 1 день

Посетить природные смотровые площадки в окрестностях Мурманска и полюбоваться шикарными панорамами
Приглашаю отдохнуть от городской суеты в путешествии по западному берегу Кольского залива! Вы увидите водопад на реке Лавна и насладитесь чудесными видами с двух смотровых площадок: Абрам-мыса и горы Мишукова. А я угощу вас морошковым чаем и поделюсь особенностями жизни на Крайнем Севере.
5
4 отзыва
Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад за 1 день
Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад за 1 день
Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад за 1 день
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев3
фев4
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

За 4 часа вы:

  • Подниметесь на Абрам-мыс, оцените с него вид на Кольский залив, морской порт и Мурманск. А также увидите военный мемориальный комплекс
  • Полюбуетесь живописным водопадом на реке Лавна
  • Погуляете по горе Мишукова, откуда открываются великолепные виды на залив и населённые пункты Мурманской области
  • Увидите в бинокль окрестности Мурманска и исполинские корабли

Я расскажу о северной природе, ключевых этапах развития Мурманска и истории освоения Кольского полуострова.

Организационные детали

Экскурсия не требует специальной физической подготовки. В зависимости от ваших желаний и возможностей мы поднимемся до комфортной для вас высоты на горе Мишукова (это может быть как вершина, так и совсем небольшая высота).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анна
11 янв 2025
Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!
Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!Отличная экскурсия! И по маршруту, и по содержанию. За 4 часа побывали во всех значимых местах Мурманска и вблизи города. Однозначно, рекомендую!
Е
6 янв 2025
Руслан - отличный экскурсовод и замечательный человек! Произошли некоторые изменения в маршруте из-за погодных условий, об этом предупредил сразу до встречи, предложил альтернативу, очень ответственно подходит к своему делу, что очень приятно. Рассказывает спокойно, обстоятельно, но интересно. Спасибо огромное от души за время, проведенное на экскурсии, было познавательно и интересно. Надеюсь, будут новые маршруты, вернусь, обязательно присоединюсь). Спасибо!
О
29 ноя 2024
Спасибо большое за экскурсию!
Мне сегодня сказочно повезло. Такой чудесной экскурсии хочу пожелать каждому, кому интересен прекрасный северный мир. Руслан по-настоящему влюбленный в свой край гид. Потрясающие виды на Мурманск, богатая
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история столицы Арктики, чарующая природа: всё это мне открылось благодаря Руслану. Ну, и вишенкой на торте стало угощение от гида - чай с морошковым ароматом.
Автомобиль - удобный и комфортный. Гостеприимство и доброта меня тронули!

Спасибо большое за экскурсию!Спасибо большое за экскурсию!Спасибо большое за экскурсию!Спасибо большое за экскурсию!
М
9 окт 2024
Спасибо большое Руслану за экскурсию, очень красиво было интересно и познавательно) всем рекомендую!

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