Эта экскурсия — шанс увидеть магию северного сияния собственными глазами. Без фиксированного маршрута, но с точным расчётом — мы отправляемся туда, где вероятность встречи с Авророй максимальна. Вас ждут полярная тишина, горячий чай, фото на память и история, рассказанная северным небом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Погоня за сиянием

Выезд из Мурманска в сторону Заполярья — маршрут каждый раз уникален. Иногда сияние появляется всего в 20 км от города, а порой нужно проехать сотню километров на север. Мы тщательно анализируем прогнозы погоды и магнитной активности и выбираем лучшее направление уже в день поездки.

Истории и легенды Севера

По пути гид расскажет, что такое солнечный ветер, почему небо загорается зелёными и пурпурными всполохами и какие легенды о сиянии хранят поморы и саамы.

Момент, когда небо оживает

Когда над горизонтом загорается первая полоска света, всё вокруг замирает. Вы сможете загадать желание, сделать фото под всполохами и просто насладиться этим редким природным спектаклем.

Чай, тепло и уют

Мы остановимся в безопасном месте, где можно согреться горячим чаем, перекусить и спокойно наблюдать за небом.

Организационные детали