Эта экскурсия — шанс увидеть магию северного сияния собственными глазами.
Без фиксированного маршрута, но с точным расчётом — мы отправляемся туда, где вероятность встречи с Авророй максимальна. Вас ждут полярная тишина, горячий чай, фото на память и история, рассказанная северным небом.
Описание экскурсии
Погоня за сиянием
Выезд из Мурманска в сторону Заполярья — маршрут каждый раз уникален. Иногда сияние появляется всего в 20 км от города, а порой нужно проехать сотню километров на север. Мы тщательно анализируем прогнозы погоды и магнитной активности и выбираем лучшее направление уже в день поездки.
Истории и легенды Севера
По пути гид расскажет, что такое солнечный ветер, почему небо загорается зелёными и пурпурными всполохами и какие легенды о сиянии хранят поморы и саамы.
Момент, когда небо оживает
Когда над горизонтом загорается первая полоска света, всё вокруг замирает. Вы сможете загадать желание, сделать фото под всполохами и просто насладиться этим редким природным спектаклем.
Чай, тепло и уют
Мы остановимся в безопасном месте, где можно согреться горячим чаем, перекусить и спокойно наблюдать за небом.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном авто, в котором для вас будет приготовлен термос с горячим чаем
- Продолжительность поездки — 4–6 часов (в зависимости от погоды)
- Точное время старта сообщим в день экскурсии
- В случае неблагоприятной погоды можно перенести поездку или отменить её без штрафа
- Возможна встреча с другими туристическими группами в точках наблюдения
- Экскурсию провожу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или у отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края. Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.
