Мои заказы

Поймать Аврору за хвост: охота за северным сиянием

Ночной тур из Мурманска в поисках одного из красивейших природных явлений Земли
Эта экскурсия — шанс увидеть магию северного сияния собственными глазами.

Без фиксированного маршрута, но с точным расчётом — мы отправляемся туда, где вероятность встречи с Авророй максимальна. Вас ждут полярная тишина, горячий чай, фото на память и история, рассказанная северным небом.
Поймать Аврору за хвост: охота за северным сиянием© Александр
Поймать Аврору за хвост: охота за северным сиянием© Александр
Поймать Аврору за хвост: охота за северным сиянием© Александр

Описание экскурсии

Погоня за сиянием

Выезд из Мурманска в сторону Заполярья — маршрут каждый раз уникален. Иногда сияние появляется всего в 20 км от города, а порой нужно проехать сотню километров на север. Мы тщательно анализируем прогнозы погоды и магнитной активности и выбираем лучшее направление уже в день поездки.

Истории и легенды Севера

По пути гид расскажет, что такое солнечный ветер, почему небо загорается зелёными и пурпурными всполохами и какие легенды о сиянии хранят поморы и саамы.

Момент, когда небо оживает

Когда над горизонтом загорается первая полоска света, всё вокруг замирает. Вы сможете загадать желание, сделать фото под всполохами и просто насладиться этим редким природным спектаклем.

Чай, тепло и уют

Мы остановимся в безопасном месте, где можно согреться горячим чаем, перекусить и спокойно наблюдать за небом.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном авто, в котором для вас будет приготовлен термос с горячим чаем
  • Продолжительность поездки — 4–6 часов (в зависимости от погоды)
  • Точное время старта сообщим в день экскурсии
  • В случае неблагоприятной погоды можно перенести поездку или отменить её без штрафа
  • Возможна встреча с другими туристическими группами в точках наблюдения
  • Экскурсию провожу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или у отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края. Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Охота за Северным сиянием из Мурманска
На машине
4 часа
39 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Охота за Северным сиянием
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Присоединяйтесь
Начало: У отеля Азимут или места вашего проживания. В зави...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4000 ₽ за человека
Мурманск: охота за северным сиянием
На машине
4 часа
40 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Мурманск: охота за северным сиянием
Поймать свою аврору за хвост
Начало: В районе площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
9 дек в 21:00
2900 ₽ за человека
Северное сияние: курс молодого охотника
На машине
4 часа
80 отзывов
Фотопрогулка
до 18 чел.
Северное сияние: курс молодого охотника
Откройте тайны северного сияния в Мурманске. Получите уникальные кадры и научитесь ловить Аврору на фото. Незабываемое приключение ждёт вас
Начало: В районе гостиницы «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске