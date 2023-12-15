Подняться на гору Солнечная, окинуть взглядом мурманские просторы и ощутить романтику зимнего Севера
На полтора месяца у нас наступает ночь. В начале декабря мы провожаем солнце и встречаем рассвет лишь в середине января. А обрамляют этот необыкновенный период ещё два месяца совсем короткого светового дня.
С вами, ночные странники, мы поднимемся на самую высокую точку города и увидим волшебный сон, накрывший Мурманск. Сон Заполярья.
С вами, ночные странники, мы поднимемся на самую высокую точку города и увидим волшебный сон, накрывший Мурманск. Сон Заполярья.
Ближайшие даты:
15
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дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
|Дети до 12 лет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Гора Солнечная находится в черте города. Мы заберём вас с места проживания и доставим к точке начала. Проведём инструктаж, выдадим снегоступы и отправимся в мини-путешествие. С вершины вы увидите Мурманск в огнях иллюминации и почувствуете особую атмосферу, которая окутывает Арктику зимой.
Протяжённость маршрута — 3 км. Высота горы — 305 метров. Прогулка подойдёт людям с обычной физической подготовкой.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле и аренда снаряжения (снегоступов и палок)
- Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 172 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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