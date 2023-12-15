Прогулка на снегоступах в полярную ночь

Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Подняться на гору Солнечная, окинуть взглядом мурманские просторы и ощутить романтику зимнего Севера

На полтора месяца у нас наступает ночь. В начале декабря мы провожаем солнце и встречаем рассвет лишь в середине января. А обрамляют этот необыкновенный период ещё два месяца совсем короткого светового дня.

С вами, ночные странники, мы поднимемся на самую высокую точку города и увидим волшебный сон, накрывший Мурманск. Сон Заполярья.
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Прогулка на снегоступах в полярную ночь
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
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21
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 600 ₽
Дети до 12 лет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Гора Солнечная находится в черте города. Мы заберём вас с места проживания и доставим к точке начала. Проведём инструктаж, выдадим снегоступы и отправимся в мини-путешествие. С вершины вы увидите Мурманск в огнях иллюминации и почувствуете особую атмосферу, которая окутывает Арктику зимой.

Протяжённость маршрута — 3 км. Высота горы — 305 метров. Прогулка подойдёт людям с обычной физической подготовкой.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле и аренда снаряжения (снегоступов и палок)
  • Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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