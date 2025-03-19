Гора Волосяная расположена на юге Кольского полуострова, в Кандалакшском заливе.
В отличие от более северных широт, здесь уже правит не только тундра, но и сказочная арктическая тайга.
В сопровождении гида вы подниметесь на вершину через хвойный лес, полюбуетесь заповедной природой и откроете вдохновляющие виды на город, залив и окружающие сопки.
В отличие от более северных широт, здесь уже правит не только тундра, но и сказочная арктическая тайга.
В сопровождении гида вы подниметесь на вершину через хвойный лес, полюбуетесь заповедной природой и откроете вдохновляющие виды на город, залив и окружающие сопки.
Описание экскурсии
План путешествия
7:00 — выезд из Мурманска
10:30 — прибытие в Кандалакшу, к подножию горы Волосяная (475 метров над уровнем моря). Инструктаж и подготовка снегоступов. Подъём к вершине через хвойный лес с остановкой для перекуса и горячего чая
15:00 — возвращение к машинам и выезд в Мурманск
19:00 — примерное время прибытия
По пути мы поговорим о природе и экосистеме Кольского полуострова и Кандалакши, Белом море, культуре и традициях местных жителей.
Кому подойдёт программа
Пеший маршрут проходит в размеренном темпе, для участия в восхождении не требуется специальная физическая подготовка, но важно быть готовыми к 4-часовому походу с лёгким набором высоты
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Renault Duster, сопровождение гида, аренда снегоступов и легкий перекус (чай, печенье)
- Продолжительность программы — 12-14 часов в зависимости от дороги
- Расстояние от Мурманска до Кандалакши примерно 250 км. Общая протяжённость пешего маршрута — 6 км, набор высоты — 250 метров
- Можно поехать с детьми от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем более 8 лет. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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