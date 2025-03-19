Гора Волосяная расположена на юге Кольского полуострова, в Кандалакшском заливе. В отличие от более северных широт, здесь уже правит не только тундра, но и сказочная арктическая тайга. В сопровождении гида вы подниметесь на вершину через хвойный лес, полюбуетесь заповедной природой и откроете вдохновляющие виды на город, залив и окружающие сопки.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

План путешествия

7:00 — выезд из Мурманска

10:30 — прибытие в Кандалакшу, к подножию горы Волосяная (475 метров над уровнем моря). Инструктаж и подготовка снегоступов. Подъём к вершине через хвойный лес с остановкой для перекуса и горячего чая

15:00 — возвращение к машинам и выезд в Мурманск

19:00 — примерное время прибытия

По пути мы поговорим о природе и экосистеме Кольского полуострова и Кандалакши, Белом море, культуре и традициях местных жителей.

Кому подойдёт программа

Пеший маршрут проходит в размеренном темпе, для участия в восхождении не требуется специальная физическая подготовка, но важно быть готовыми к 4-часовому походу с лёгким набором высоты

Организационные детали