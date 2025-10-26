Эта экскурсия для тех, кто любит активные прогулки на природе и не грустит от изменений погоды.
Вы полюбуетесь панорамой Кандалакшского залива и узнаете об истории освоения южного берега Кольского полуострова. Если повезёт, увидите нерп, а в редких случаях — даже китов. Покажем вам места, где мы сами становимся счастливыми!
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
08:30–11:30 — выезжаем из Мурманска и
приезжаем в город Полярные зори
11:30–12:00 — Обед
12:30–15:00 — в Кандалакше поднимаемся на гору Волосная (зимой — на снегоступах) и устраиваем пикник
15:00–17:00 — отправляемся к водопаду на реке Колвица
17:00–18:00 — ужинаем в видовом ресторане на берегу залива
18:00–21:00 — возвращаемся в Мурманск
В зимний период по возвращению вы сможете поохотиться за северным сиянием.
В поездке вы узнаете:
- Как поморы осваивали Кольский полуостров
- Почему русский человек пришёл в этот суровый край и так надолго обосновался у берегов Белого моря
- Были ли людьми те герои, которые ходили в 13 веке на деревянных судах в Арктику
- Почему Белое море называется белым
- Почему на этой земле живёт так мало людей
- Разгадываем местные топонимы
Организационные детали
- Общий километраж пешком — 10 км
- Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий
- Дополнительно оплачивается обед и ужин
- Рекомендации по одежде можно получить у гида
- С собой можно взять только маленькую ручную кладь
- В зимний период водопад не посещаем
- Экскурсию рекомендуем для участников от 12 до 60 лет. Не подойдёт путешественникам с ограничениями по ходьбе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|11 000 ₽
|4 человека и более
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего размещения
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 окт 2025
Наша поездка к Белому морю в город Кандалакша прошла с гидом Алексеем очень увлекательно. Мы посетили такие живописные места! Сопки, на которых в конце октября остались ещё ягоды, водопад, горную речку, а вид сверху на Белое море просто сказка, а ещё мы видели белух. Спасибо большое за прекрасное путешествие!
Александр
9 сен 2025
Восхитительная поездка! Виды, которые открываются - просто за гранью воображения. Эти просторы невозможно объять. Гора, Белое море, природа - дарят ощущение свободны. Хочется отметить, что сильная сторона экскурсии не только виды, серьезная подготовка материала от Максима! В этом направлении каждый сможет найти что-то важное для себя (белухи, травяной чай с ягодами, исторические факты, музыка на варгане, минералы, небольшое восхождение).
А
Ася
9 сен 2025
Начну с главного - брать эту экскурсию без сомнения. С Максимом экскурсия прошла весело, информативно, мощно… (тут только положительные эмоции). Этот поход подойдет даже для самых въедливых и привередливых пассажиров.
Анастасия
17 июл 2025
Поездка оооочень понравилась, спасибо организаторам и отдельное огромное гиду Максиму! Отлично изложен материал, удивительно красивые завораживающие виды и локации, комфортное вождение! Максим создал отличный походный вайб с вкусным чаем и лёгким музыкальным сопровождением! Вау!
А
Азамат
22 апр 2025
огромное спасибо Максиму за этот день, в котором было ВСЁ! Комфортная веселая дорога, интересное повествование, классная компания, ну и конечно подъем в гору и спуск с нее! Ну и конечно виды! Рекомендую очень!
Э
Эдуард
11 мар 2025
Путешествую на Кольском уже 2 й раз, в этот раз выбрал Белое море. Даже не думал что столько интересных мест есть, если честно там очень волшебно. . море, горы, высоченные деревья. Приеду летом обязательно. Спасибо за экскурсию
