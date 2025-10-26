Эта экскурсия для тех, кто любит активные прогулки на природе и не грустит от изменений погоды. Вы полюбуетесь панорамой Кандалакшского залива и узнаете об истории освоения южного берега Кольского полуострова. Если повезёт, увидите нерп, а в редких случаях — даже китов. Покажем вам места, где мы сами становимся счастливыми!

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

08:30–11:30 — выезжаем из Мурманска и

приезжаем в город Полярные зори

11:30–12:00 — Обед

12:30–15:00 — в Кандалакше поднимаемся на гору Волосная (зимой — на снегоступах) и устраиваем пикник

15:00–17:00 — отправляемся к водопаду на реке Колвица

17:00–18:00 — ужинаем в видовом ресторане на берегу залива

18:00–21:00 — возвращаемся в Мурманск

В зимний период по возвращению вы сможете поохотиться за северным сиянием.

В поездке вы узнаете:

Как поморы осваивали Кольский полуостров

Почему русский человек пришёл в этот суровый край и так надолго обосновался у берегов Белого моря

Были ли людьми те герои, которые ходили в 13 веке на деревянных судах в Арктику

Почему Белое море называется белым

Почему на этой земле живёт так мало людей

Разгадываем местные топонимы

Организационные детали