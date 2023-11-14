Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Саамская деревня, расположенная в окрестностях Ловозера, поможет вам погрузиться в историю нашего края.
Среди снежных пейзажей тундры вы прикоснётесь к культуре саамов, примерите национальный костюм и попробуете уху из сига.
А величественные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое северное сердце!
Среди снежных пейзажей тундры вы прикоснётесь к культуре саамов, примерите национальный костюм и попробуете уху из сига.
А величественные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое северное сердце!
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и культура саамов
Саамы — малочисленный финно-угорский народ, уже более 10 тысяч лет населяющий Кольский полуостров. За чашкой горячего чая вы услышите о местных обрядах и верованиях. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. А также по желанию примерите традиционную саамскую одежду.
Знакомство с оленями и не только
Жизнь кочевников-саамов невозможно представить без оленей. Вы познакомитесь с этими добродушными северными красавцами и угостите их лакомством. Затем навестите других пушистых обитателей деревни: хаски, песцов, кроликов, енота и лося. Любители активного отдыха смогут прокатиться в оленьей упряжке или на снегоходе.
Организационные детали
- В стоимость включены: транспорт, обед, катание на оленьей упряжке и снегоходе
- Дорога из Мурманска занимает 2 часа в одну сторону
- Экскурсию для вас проведёт гид из саамской деревни
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1300 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Я родился, вырос и живу в Мурманске. Вместе с ним я пережил периоды расцвета и тяжелых времен в 90-е. Сегодня, когда любимый край переживает период ренессанса, я и моя команда, мы готовы поделиться своими знаниями и историей Края с нашими гостями. Показать вам уникальные места, которые дороги каждому мурманчанину и жителям Кольского полуострова.
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