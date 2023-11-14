Саамская деревня, расположенная в окрестностях Ловозера, поможет вам погрузиться в историю нашего края. Среди снежных пейзажей тундры вы прикоснётесь к культуре саамов, примерите национальный костюм и попробуете уху из сига. А величественные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое северное сердце!

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Описание

Что вас ожидает

История и культура саамов

Саамы — малочисленный финно-угорский народ, уже более 10 тысяч лет населяющий Кольский полуостров. За чашкой горячего чая вы услышите о местных обрядах и верованиях. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. А также по желанию примерите традиционную саамскую одежду.

Знакомство с оленями и не только

Жизнь кочевников-саамов невозможно представить без оленей. Вы познакомитесь с этими добродушными северными красавцами и угостите их лакомством. Затем навестите других пушистых обитателей деревни: хаски, песцов, кроликов, енота и лося. Любители активного отдыха смогут прокатиться в оленьей упряжке или на снегоходе.

Организационные детали