Что вас ожидает

Наше путешествие начнется от места Вашего проживания в Мурманске, мы заберем Вас на мощном и комфортабельном внедорожнике. Маршрут будет проходить через рабочий поселок горняков Ревда и до конечной точки составит 170 км, часть из которых пройдет по горному внедорожью.

Во время поездки, гид расскажет Вам массу интересной информации о Заполярье, Кольском полуострове, Ловозерье и его коренном населении – саамах.

Наш путь будет проходить через поистине неземные пейзажи, непохожие ни на что из увиденного Вами ранее. Когда мы доберемся на Перевал Геологов, перед нами откроются фантастические виды на горы Аллуайв (1051 м) и Кедыкварпахк (1119 м). Мы выйдем на плато, с высоты которого осмотрим инопланетный пейзаж цирков Раслака (Восточного и Западного) глубиной более 250 метров, а также увидим идеальное зеркало Умбозера. Такие потрясающие виды не оставят равнодушными никого. Сделаем потрясающие фотографии, перекусим предложенными гидом вкусными бутербродами с горячим чаем.

Затем, полные эмоций и впечатлений отправимся в обратный путь.

Важно знать: