Мини-групповая экскурсия в Ловозерье: Перевал Геологов и Цирки Раслака
Ловозерье – это место силы! В этих тундрах зародилась и развивалась цивилизация саамов, их религия и мироощущение.
В их мироустройстве, именно в Ловозерье, мир людей (Срединный мир) максимально близко соприкасается с Верхним миром духов.
В их мироустройстве, именно в Ловозерье, мир людей (Срединный мир) максимально близко соприкасается с Верхним миром духов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ловозерские тундры
- Поселок Ревда
- Карьер рудника Карнасурт
- Перевал Геологов
- Гора Аллуайв
- Гора Кедыкварпахк
- Цирки Раслака (Востояный и Западный)
- Озеро Умбозеро
- Поселок Ловозеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнется от места Вашего проживания в Мурманске, мы заберем Вас на мощном и комфортабельном внедорожнике. Маршрут будет проходить через рабочий поселок горняков Ревда и до конечной точки составит 170 км, часть из которых пройдет по горному внедорожью.
Во время поездки, гид расскажет Вам массу интересной информации о Заполярье, Кольском полуострове, Ловозерье и его коренном населении – саамах.
Наш путь будет проходить через поистине неземные пейзажи, непохожие ни на что из увиденного Вами ранее. Когда мы доберемся на Перевал Геологов, перед нами откроются фантастические виды на горы Аллуайв (1051 м) и Кедыкварпахк (1119 м). Мы выйдем на плато, с высоты которого осмотрим инопланетный пейзаж цирков Раслака (Восточного и Западного) глубиной более 250 метров, а также увидим идеальное зеркало Умбозера. Такие потрясающие виды не оставят равнодушными никого. Сделаем потрясающие фотографии, перекусим предложенными гидом вкусными бутербродами с горячим чаем.
Затем, полные эмоций и впечатлений отправимся в обратный путь.
Важно знать:
- Цена указана при формировании группы не менее 3 участников. Если группа не набирается, то или переносим экскурсию на ближайший день или предлагаем рассмотреть индивидуальную поездку;
- Температура в горном массиве Ловозерских тундр на 5-8 градусов ниже, чем в Мурманске. Надевайте непродуваемую ветровку и крепкую обувь, желательно трекинговую;
- Погода в горном массиве очень неустойчивая, часто сопровождается очень сильными туманами с очень ограниченной видимостью (по сути, мы находимся на уровне облачности). Предсказать такие погодные условия невозможно, вероятность оказаться в тумане существует всегда;
- В солнечную погоду желательны солнцезащитные крем и очки.
Ежедневно в 9:30
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Джип-тур в Ловозерье
- Сопровождение гида на всем маршруте
- Горячий чай и бутерброды
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Место Вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Температура в горном массиве Ловозерских тундр на 5-8 градусов ниже, чем в Мурманске. Надевайте непродуваемую ветровку и крепкую обувь, желательно трекинговую.
- В солнечную погоду желательны солнцезащитные крем и очки.
- ВАЖНО!!! Погода в горном массиве очень неустойчивая, часто сопровождается очень сильными туманами с очень ограниченной видимостью (по сути, мы находимся на уровне облачности). Предсказать такие погодные условия невозможно, вероятность оказаться в тумане существует всегда.
- ВАЖНО!!! Цена указана при формировании группы не менее 3 участников. Если группа не набирается, то или переносим экскурсию на ближайший день или предлагаем рассмотреть индивидуальную поездку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
24 июля 2023
Поставлю оценку хорошо, хотя из хорошо была машина внедорожник и гид Федор, видно увлечённый родным краем.
Сама локация очень капризная к погоде, вечный влажный густой туман, фото с рекламных проспектов видимо в очень удачные редкие дни.
Плюс само описание программы не соответствует действительности. Даже теоретически на поселок Ловозеро и "при желании посетить музей Саамов" времени нет, хотя со стороны гида туда и не ездят.
Сама локация очень капризная к погоде, вечный влажный густой туман, фото с рекламных проспектов видимо в очень удачные редкие дни.
Плюс само описание программы не соответствует действительности. Даже теоретически на поселок Ловозеро и "при желании посетить музей Саамов" времени нет, хотя со стороны гида туда и не ездят.
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На выходные
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