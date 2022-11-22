Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов

Ловозерские тундры

Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов
Ловозерские тундры. Джип-тур к горе Аллуайв через Перевал геологов

Что вас ожидает 🤩

  • Ловозерские тундры
  • Пос. Ревда
  • Заброшенный карьер рудника Карнасурт
  • Перевал Геологов
  • Гора Аллуайв
  • Гора Кедыкварпахк
  • Цирки Раслака (Востояный и Западный)
  • Озеро Умбозеро
  • Пос. Ловозеро
  • Озеро Ловозеро
  • Музей саамского народа
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всем любителям приключений, ценителям природы Севера и просто путешественникам с горящими глазами, предлагаем интереснейший однодневный внедорожный маршрут на плато к циркам Раслака через Перевал Геологов. Это уникальная возможность прикоснуться к великолепию природы Ловозерских тундр - настоящей жемчужине Кольского полуострова.
Ловозерье это место силы! В этих тундрах зародилась и развивалась цивилизация саамов, их религия и мироощущение. В их мироустройстве, именно в Ловозерье мир людей (Срединный мир) максимально близко соприкасается с Верхним миром духов.
Наше путешествие начнется от места Вашего проживания в Мурманске - мы заберем Вас на мощном и комфортабельном внедорожнике. Маршрут будет проходить через рабочий поселок горняков Ревда и до конечной точки составит 170 км, часть из которых пройдет по горному внедорожью.
Во время поездки, гид расскажет Вам массу интересной информации о Заполярье, Кольском полуострове, Ловозерье и его коренном населении - саамах.
Наш путь будет проходить через поистине неземные пейзажи, непохожие ни на что из виденного Вами ранее. Когда мы доберемся на Перевал Геологов, перед нами откроются фантастические виды на горы Аллуайв (1051 м) и Кедыкварпахк (1119 м). Мы выйдем на Плато с высоты которого осмотрим инопланетный пейзаж Цирков Раслака (Восточного и Западного) глыбиной более 250 метров, а также увидим идеальное зеркало Умбозера. Такие потрясающие виды не оставят равнодушными никого. Сделаем потрясающие фотографии, перекусим предложенными гидом вкусными бутербродами с горячим чаем и начнем спускаться в поселок Ловозеро.
Ловозеро - центр компактного проживания саамов на Кольском полуострове. Поселок расположен на берегу одноименного озера. Мы пообедаем в одном из местных кафе и посетим музей саамского народа.
Затем, полные эмоций и впечатлений отправимся в обратный путь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джип-тур в Ловозерье
  • Сопровождение гида на всем маршруте
  • Горячий чай и бутерброды
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Температура в горном массиве Ловозерских тундр на 5-8 градусов ниже, чем в Мурманске. Надевайте непродуваемую ветровку и крепкую обувь, желательно трекинговую.
  • В солнечную погоду желательны солнцезащитные крем и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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