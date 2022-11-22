Всем любителям приключений, ценителям природы Севера и просто путешественникам с горящими глазами, предлагаем интереснейший однодневный внедорожный маршрут на плато к циркам Раслака через Перевал Геологов. Это уникальная возможность прикоснуться к великолепию природы Ловозерских тундр - настоящей жемчужине Кольского полуострова.

Ловозерье это место силы! В этих тундрах зародилась и развивалась цивилизация саамов, их религия и мироощущение. В их мироустройстве, именно в Ловозерье мир людей (Срединный мир) максимально близко соприкасается с Верхним миром духов.

Наше путешествие начнется от места Вашего проживания в Мурманске - мы заберем Вас на мощном и комфортабельном внедорожнике. Маршрут будет проходить через рабочий поселок горняков Ревда и до конечной точки составит 170 км, часть из которых пройдет по горному внедорожью.

Во время поездки, гид расскажет Вам массу интересной информации о Заполярье, Кольском полуострове, Ловозерье и его коренном населении - саамах.

Наш путь будет проходить через поистине неземные пейзажи, непохожие ни на что из виденного Вами ранее. Когда мы доберемся на Перевал Геологов, перед нами откроются фантастические виды на горы Аллуайв (1051 м) и Кедыкварпахк (1119 м). Мы выйдем на Плато с высоты которого осмотрим инопланетный пейзаж Цирков Раслака (Восточного и Западного) глыбиной более 250 метров, а также увидим идеальное зеркало Умбозера. Такие потрясающие виды не оставят равнодушными никого. Сделаем потрясающие фотографии, перекусим предложенными гидом вкусными бутербродами с горячим чаем и начнем спускаться в поселок Ловозеро.

Ловозеро - центр компактного проживания саамов на Кольском полуострове. Поселок расположен на берегу одноименного озера. Мы пообедаем в одном из местных кафе и посетим музей саамского народа.

Затем, полные эмоций и впечатлений отправимся в обратный путь.