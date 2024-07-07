Ревда – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ревда» в Мурманске, цены от 7 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Пешая
На машине
3 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
12 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Пешая
На машине
7 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
9 000 за человека
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
Джиппинг
На машине
скидка
10%
17 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
20 июля в 08:30
22 июля в 08:30
80007 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    7 июля 2024
    Ловозерские тундры и гора Аллуайв
    Очень забавно прогулялись. Погода подвела, а в целом всё хорошо)
  • К
    Кристина
    6 июля 2024
    Ловозерские тундры и гора Аллуайв
    Огромная благодарность гиду Дмитрию! Неунывающий человек, опытный походник и профессионал своего дела. Благодаря ему получилась очень интересная поездка в Ловозерские
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    тундры, насыщенная только положительными эмоциями! Хоть многих и расстроила дождливая погода, прогулка по горам среди облаков получилась волшебная! Проверка на прочность пройдена на ура! А еще мы посетили музей в г. Ревда, в котором представлены экспозиции от быта Саамов до истории горнодобывающей отрасли региона, рекомендую к посещению Отдельное спасибо Дмитрию за заботу и вкуснейший пирог))

  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    Ловозерские тундры и гора Аллуайв
    Выражаю благодарность за предоставленную возможность посетить и увидеть восхитительные места Кольского полуострова. Гид Дмитрий познакомил с Ловозерскими тундрами, рассказал об особенностях горного рельефа и растительности края, напоил вкусным чаем на вершине. Впечатления самые незабываемые.
  • Н
    Наталия
    19 июня 2024
    Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
    Подъем был не в 6 утра, за мной заехали в 9, хотя бы поспала нормально, по дороге нам предложили бутерброды,
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    чай, предлагали дождевик (не отказывайтесь от него в горах, погода там каждые 10 минут меняется). Берите с собой походные вещи, тк в горах вы проведете 2-3 часа, в толстовке и в джинсах я промокла почти на сквозь, а ведь могла вернуться и взять дождевик.

  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки Раслака
    Отличная экскурсия. Гид Александр эрудированный, приятный человек, с невероятной заботой относился к каждому туристу. А главное была хорошая видимость. Мне очень повезло. Огромное спасибо!!!
  • В
    Валерия
    29 сентября 2023
    Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
    Очень необычное место, мы узнали что такое арктическая пустыня, почувствовали ветер, прошли сквозь облака, которые намочили волосы. Удалось увидеть цирки,
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    но Сейдозеро не показалось. Удивительное ощущение -наблюдать как на глазах открывается гладь озёра, блестит на солнце, и вновь скрывается в тумане. Александр прихватил дождевики, которые оказались кстати, и делал фото и видео на наши телефоны. Было больше, чем заявлено в программе. Но такая поездка подойдёт не всем, слишком специфично.

  • М
    Марина
    20 сентября 2023
    Перевал Геологов. Путь на вершину
    Мне очень понравилось)) Мы попали в другую реальность фэнтвзи, аж дух захватывает))
  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Перевал Геологов. Путь на вершину
    Экскурсия прошла отлично. Все организованно. Заранее позвонили, вовремя забрали с места проживания. Ехали на автомобили УАЗ Патриот, что позволило максимально
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    подняться на перевал геологов. Далее пошли пешком. Гид и Водитель Никита очень интересно рассказывал об этом крае. Показал классные локации. Напоил горячим чаем. В целом место очень интересное. Рекомендую к посещению.

  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки Раслака
    Интересная локация, цирки впечатляют, с погодой почти повезло (солнце показывалось редко, но главное не было дождя и тумана). Спасибо за
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    чай и вкусные бутерброды. Отдельно хочу поблагодарить всю команду гидов - по дороге наверх случилась неприятность (сломалась машина), но нам оперативно оказали помощь, экскурсия состоялась, затем чтобы нас отвезти обратно в город приехала другая машина, все вовремя. Ребята вы команда!!! Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки Раслака
    Экскурсовод Саша. Все понравилось. Времени достаточно было. Позитивный, любит свою работу. Понравилось! За бутерброды отдельное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ревда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
  2. Ловозерские тундры и гора Аллуайв
  3. Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Ревда" можно забронировать 3 экскурсии от 7 200 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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