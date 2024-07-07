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но Сейдозеро не показалось. Удивительное ощущение -наблюдать как на глазах открывается гладь озёра, блестит на солнце, и вновь скрывается в тумане. Александр прихватил дождевики, которые оказались кстати, и делал фото и видео на наши телефоны. Было больше, чем заявлено в программе. Но такая поездка подойдёт не всем, слишком специфично.