1 чел.
По популярности
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
9 000₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
20 июля в 08:30
22 июля в 08:30
80007 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил7 июля 2024Очень забавно прогулялись. Погода подвела, а в целом всё хорошо)
- ККристина6 июля 2024Огромная благодарность гиду Дмитрию! Неунывающий человек, опытный походник и профессионал своего дела. Благодаря ему получилась очень интересная поездка в Ловозерские
- ИИрина27 июня 2024Выражаю благодарность за предоставленную возможность посетить и увидеть восхитительные места Кольского полуострова. Гид Дмитрий познакомил с Ловозерскими тундрами, рассказал об особенностях горного рельефа и растительности края, напоил вкусным чаем на вершине. Впечатления самые незабываемые.
- ННаталия19 июня 2024Подъем был не в 6 утра, за мной заехали в 9, хотя бы поспала нормально, по дороге нам предложили бутерброды,
- ЕЕлена3 октября 2023Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки РаслакаОтличная экскурсия. Гид Александр эрудированный, приятный человек, с невероятной заботой относился к каждому туристу. А главное была хорошая видимость. Мне очень повезло. Огромное спасибо!!!
- ВВалерия29 сентября 2023Ловозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал ГеологовОчень необычное место, мы узнали что такое арктическая пустыня, почувствовали ветер, прошли сквозь облака, которые намочили волосы. Удалось увидеть цирки,
- ММарина20 сентября 2023Перевал Геологов. Путь на вершинуМне очень понравилось)) Мы попали в другую реальность фэнтвзи, аж дух захватывает))
- ЕЕлена19 сентября 2023Перевал Геологов. Путь на вершинуЭкскурсия прошла отлично. Все организованно. Заранее позвонили, вовремя забрали с места проживания. Ехали на автомобили УАЗ Патриот, что позволило максимально
- ЕЕлена28 августа 2023Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки РаслакаИнтересная локация, цирки впечатляют, с погодой почти повезло (солнце показывалось редко, но главное не было дождя и тумана). Спасибо за
- ЮЮлия24 августа 2023Таинственное Ловозёрье: Перевал Геологов и Цирки РаслакаЭкскурсовод Саша. Все понравилось. Времени достаточно было. Позитивный, любит свою работу. Понравилось! За бутерброды отдельное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ревда»
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