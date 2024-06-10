Bienenkorb (Улей) и Бабуринская (Zwillingsberge) — две высоты в окрестностях Мурманска, стоявшие по разные стороны баррикад в годы войны. Один пункт создали немецко-фашистские захватчики, второй был передовым узлом обороны Красной Армии.
На экскурсии мы исследуем места, которые были долгое время заброшены, но после реконструкции стали настоящим музеем под открытым небом.
На экскурсии мы исследуем места, которые были долгое время заброшены, но после реконструкции стали настоящим музеем под открытым небом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся в Мурманске и отправимся на машине в сторону Долины Славы. Дорога туда займёт около часа, пеший маршрут тоже несложный, дистанция между опорными пунктами — 3 км, которые мы преодолеем на машине.
- По пути вы насладитесь пейзажами лесов, тундры, скал и услышите историю здешних мест.
- Прибыв в пункты назначения, вы перенесётесь в прошлое и посмотрите на окрестности «глазами» военных лет. Познакомитесь с устройством двух оборонительных позиций. Увидите, в каких условиях жили и воевали немецкие и советские солдаты. Чтобы всё внимательно рассмотреть, мы возьмем с собой бинокли и фонарики.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
- Программа доступна в том числе для путешественников с детьми.
- Можете взять с собой перекус.
- Сезонность маршрута: с конца мая до конца сентября.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы Park Inn
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 267 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера,Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
14 июня в 11:30
16 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.