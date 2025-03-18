Териберка — одно из старейших рыбацких поселений Мурманской области. Мир узнал о ней благодаря фильму Звягинцева «Левиафан».
Я покажу вам главные достопримечательности этого колоритного места с арктическим характером: Батарейский водопад, «кладбище кораблей», пляж «драконьих яиц» и многое другое. Расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.
Я покажу вам главные достопримечательности этого колоритного места с арктическим характером: Батарейский водопад, «кладбище кораблей», пляж «драконьих яиц» и многое другое. Расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Места, где Звягинцев снимал «Левиафан»
- Песчаный пляж и «кладбище кораблей»
- Пляж «драконьих яиц» и Батарейский водопад
- Самые высокие качели в мире за Полярным кругом
- Четырёхметровый «трон морского царя»
- Живых крабов и скелет кита
На обед мы заедем в ресторан с панорамным видом на Баренцево море.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия проходит на комфортабельных авто: Opel Astra H, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter и других
- Зимой в Териберке можно прокатиться на снегоходах. Стоимость — 1500 ₽ за человека
- По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в личном сообщении
.
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 548 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Антон, я дипломированный учитель истории и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 5700 ₽ за человека
-
20%
Водная прогулка
Из Мурманска - на край света
Погрузитесь в мир водной прогулки по живописным местам Териберки, наслаждаясь видами уникальной природы и морской фауны
Начало: На площади «Пяти Углов»
Расписание: в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 ₽
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самый яркий город под северным сиянием
Увлекательное путешествие по Мурманску: древние храмы, атомный ледокол и северное сияние. Узнайте историю Заполярья и насладитесь местной кухней
22 мар в 11:00
24 мар в 11:00
9999 ₽ за всё до 4 чел.