Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Поездка на край земли — лучший способ ощутить характер Заполярья.
Вы увидите тундровые «угодья» Снежной королевы, пляж «Драконьи яйца», фактурный водопад и скелеты кораблей. Послушаете о непростой истории и быте поморского села, а зимой сможете прокатиться на снегоходе.
Вы проедете 130 км по бескрайней, постоянно меняющейся тундре, которая может встретить вас и ласковым солнцем, и свинцовыми тучами с горизонтальным дождём, и даже тем и другим сразу. Лесная зона у Мурманска быстро сменится берёзовым криволесьем, а потом деревья и вовсе исчезнут, и мы окажемся среди настоящей, дикой, перекатывающейся волнами сопок, тундре.
Поселок на краю земли
В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинного поморского села: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана». Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки. А по пути я расскажу об истории края, заселении людьми этого сурового побережья и трудностях, с которыми сталкиваются по сей день местные жители. Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками.
Расширенный вариант экскурсии
В дополнение к основной программе мы можем отправиться в мини-поход от водопада к артиллерийской батарее времён ВОВ, расположенной на вершине сопки, откуда открываются потрясающие виды на море, острова и Териберский маяк. Мы пойдём по дикой тундре вдали от туристической суеты. На вершине согреемся хорошей кружкой (или несколькими) горячего ароматного глинтвейна и/или чая, сделаем интересные снимки. Всё это займёт около полутора часов.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека
Расширенный вариант экскурсии будет стоить +2500 руб. с компании
Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море
Экскурсия для компаний до 4 человек проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser, если компания до 6 человек — на автомобиле Mitsubishi Delica
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или аэропорту Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 821 туриста
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже читать дальшеуменьшить
более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Та самая экскурсия, что превосходит все ожидания! В первую очередь, благодаря гиду Юрию! С момента оформления Юрий был на связи, любезно отвечал на множество наших вопросов, сориентировал о всевозможных нюансах читать дальшеуменьшить
поездки и пунктуально забрал нас в оговоренное время. Выдал экипировку - чудесные сапоги- скороходы (лёгкие удобные и тёплые). Весь поход сопровождался интересной беседой, а на дальней точке Юрий напоил нас ароматным глинтвейном с наивкуснейшим пирогом. После прогулки мы пообедали в одном из местных ресторанов/кафе (отдельное спасибо Юрию за бронь стола) и сытые и довольные возвращались в Мурманск. Большое спасибо Вам, Юрий, за неподдельные неповторимые эмоции и «край» БЕСКРАЙНЕГО СЕВЕРА!
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Е
Екатерина
Нашу экскурсию проводил Юрий, очень интересный и приятный человек. Путешествие нам очень понравилось, но я бы не стала называть это экскурсией, это скорей путешествие на край земли (на котором, к слову, много путешественников) На все наши вопросы Юрий отвечал и мы многое узнали. Хотя наши ожидания были немного другими и мы рассчитывали на более подробный рассказ Юрия
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Анна
Великолепная экскурсия, необыкновенные северные красоты, белоснежный снег и синий океан! В полной мере познали всю мощь и непредсказуемость заполярной природы) Всё очень понравилось! Отдельная благодарность нашему гиду-Игорю! Рекомендуем к посещению данное место!
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Дмитрий
Отличная экскурсия, красочный маршрут, обязателен к посещению.
+2
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Е
Елена
Огромное спасибо за прекрасный отдых. Отдыхали компанией 9 человек. Отлично провели время! Несмотря на сильный снегопад увидели все о чем мечтали и везде успели! РЕБЯТА ВЫ СУПЕР!!!
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П
Павел
Ездили с Евгением, все понравилось, спасибо
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