Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм

Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка

Юрий
Юрий – представитель из Мурманска
Поездка на край земли в снежное время года — лучший способ ощутить характер Заполярья и побывать на подступах к миру ледяных великанов.

Вы увидите тундровые «угодья» Снежной королевы, пляж 🏖️ «Драконьи яйца», фактурный водопад и скелеты кораблей.

Послушаете о непростой истории 📖 и быте поморского села, а также сможете прокатиться на снегоходе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

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Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм

Что вас ожидает

Незабываемый путь в Териберку
Вы преодолеете 130 километров заснеженной тундры под безоблачным звёздным небом со сполохами северного сияния, в метель или туман, так что не видно будет конца капота внедорожника, а может, и под сияющим солнцем, на которое невозможно взглянуть без тёмных очков. Тундра прекрасна в любое время года, но зимой она производит особенное впечатление!

Поселок на краю земли
В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинной поморской деревушки: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана». Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки. А по пути я расскажу об истории 📖 края, заселении людьми этого сурового побережья и трудностях, с которыми сталкиваются по сей день местные жители.

Организационные детали

  • Опциональные дополнительные расходы: катание на снегоходах — 1000 р. /чел. ; обед в кафе — средний чек 1000 р. /чел. ; видеосъёмка и впоследствии монтаж ролика о вашей поездке — 5000 р., срок выполнения до недели
  • Также возможна организация ночлега — от 2500 за простой номер на двоих до 12000 за люкс
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле или аэропорту Мурманска
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм
Зимняя Териберка, или российский Йотунхейм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
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