Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Поездка на край земли — лучший способ ощутить характер Заполярья. Вы увидите тундровые «угодья» Снежной королевы, пляж «Драконьи яйца», фактурный водопад и скелеты кораблей. Послушаете о непростой истории и быте поморского села, а зимой сможете прокатиться на снегоходе.

Описание экскурсии

Незабываемый путь в Териберку

Вы проедете 130 км по бескрайней, постоянно меняющейся тундре, которая может встретить вас и ласковым солнцем, и свинцовыми тучами с горизонтальным дождём, и даже тем и другим сразу. Лесная зона у Мурманска быстро сменится берёзовым криволесьем, а потом деревья и вовсе исчезнут, и мы окажемся среди настоящей, дикой, перекатывающейся волнами сопок, тундре.

Поселок на краю земли

В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинного поморского села: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана». Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки. А по пути я расскажу об истории края, заселении людьми этого сурового побережья и трудностях, с которыми сталкиваются по сей день местные жители. Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками.

Расширенный вариант экскурсии

В дополнение к основной программе мы можем отправиться в мини-поход от водопада к артиллерийской батарее времён ВОВ, расположенной на вершине сопки, откуда открываются потрясающие виды на море, острова и Териберский маяк. Мы пойдём по дикой тундре вдали от туристической суеты. На вершине согреемся хорошей кружкой (или несколькими) горячего ароматного глинтвейна и/или чая, сделаем интересные снимки. Всё это займёт около полутора часов.

Организационные детали