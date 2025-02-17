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Приглашаем прогуляться по экотропе к таинственному Кандалакшскому лабиринту. В пути вас ждёт много интересного: можжевеловая роща, скала Барыня, мыс Зимец и саамское святилище. Сам лабиринт покорит вас живописным расположением на берегу моря и загадочной историей.



Каких только версий о его строителях и предназначении не придумали люди! Мы обязательно ими поделимся.