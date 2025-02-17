Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)

Пройти по экотропе к древнему каменному лабиринту на берегу Белого моря
Приглашаем прогуляться по экотропе к таинственному Кандалакшскому лабиринту. В пути вас ждёт много интересного: можжевеловая роща, скала Барыня, мыс Зимец и саамское святилище. Сам лабиринт покорит вас живописным расположением на берегу моря и загадочной историей.

Каких только версий о его строителях и предназначении не придумали люди! Мы обязательно ими поделимся.
Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)
Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)
Загадочный Кандалакшский лабиринт (из Мурманска)
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

За 1 день вы:

  • Прогуляетесь по экотропе вдоль залива.
  • Увидите древнее саамское святилище.
  • Подниметесь на 80-метровую скалу Барыня.
  • Полюбуетесь видами на шхеры с мыса Зимец.
  • Рассмотрите загадочный Кандалакшский лабиринт.

Мы расскажем:

  • Какие местные растения включены в Красную книгу.
  • Как живут саамы и какие обряды они проводят.
  • Кто такие поморы и какими промыслами они занимаются.
  • Какие версии происхождения Кандалакшского лабиринта существуют.
  • Откуда взялись груды каменных валунов на пути к нему.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer.
  • Расстояние от Мурманска до стартовой точки экотропы — 300 км.
  • Общая протяжённость пешего маршрута — около 8 км.
  • Ограничение по возрасту 5+.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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