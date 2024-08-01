Мы отправимся в гости к представителям коренного народа Кольского полуострова — это не шумная деревня с множеством туристов, а настоящее саамское подворье. Вы узнаете о быте местных жителей, их традициях и обрядах. Угоститесь национальными блюдами. И конечно, познакомитесь с северными оленями.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в саамскую семью!
В гостевом чуме вы сядете на оленьи шкуры у огня и окунетесь в теплую и дружескую атмосферу. И попробуете блюда национальной кухни — похлёбку и оленину (если в этот день будет сделана заготовка).
История и культура коренного народа Севера
Вы узнаете, как малочисленный северный народ жил раньше и живёт теперь. Услышите о гонениях и репрессиях, о шаманах и нойдах, и конечно — о национальных обрядах и традициях.
Гордые северные олени
Жизнь саамов невозможно представить без оленей — и вы обязательно познакомитесь с прекрасными животными. Зайдёте в загон и увидите, как и где они обитают. А ещё покормите их с рук ягелем, который семья собирает в тундре.
Организационные детали
- Вход в саамскую деревню оплачивается дополнительно: 2500 руб. /чел. В стоимость входит ягель для кормления оленей, национальная похлебка и чай с печеньем, а также оленина, если в этот день есть возможность её попробовать
- Поездка проходит на Hyundai Tucson или автомобиле аналогичного класса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 710 туристов
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).Задать вопрос
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