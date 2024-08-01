Мы отправимся в гости к представителям коренного народа Кольского полуострова — это не шумная деревня с множеством туристов, а настоящее саамское подворье. Вы узнаете о быте местных жителей, их традициях и обрядах. Угоститесь национальными блюдами. И конечно, познакомитесь с северными оленями.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в саамскую семью!

В гостевом чуме вы сядете на оленьи шкуры у огня и окунетесь в теплую и дружескую атмосферу. И попробуете блюда национальной кухни — похлёбку и оленину (если в этот день будет сделана заготовка).

История и культура коренного народа Севера

Вы узнаете, как малочисленный северный народ жил раньше и живёт теперь. Услышите о гонениях и репрессиях, о шаманах и нойдах, и конечно — о национальных обрядах и традициях.

Гордые северные олени

Жизнь саамов невозможно представить без оленей — и вы обязательно познакомитесь с прекрасными животными. Зайдёте в загон и увидите, как и где они обитают. А ещё покормите их с рук ягелем, который семья собирает в тундре.

Организационные детали