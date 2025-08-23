Отправьтесь в захватывающее путешествие к Сейдозеру, следуя по следам древних саамских великанов.Это удивительное приключение начнется с комфортного переезда из Мурманска в Ловозеро, где вы познакомитесь с культурой и легендами этого

таинственного края. Затем вас ждет морской переход на катере, во время которого вы сможете насладиться величественными пейзажами скал и бухт. Пеший трек к Сейдозеру позволит погрузиться в атмосферу загадочных саамских историй, а также насладиться красотой охраняемой территории заказника. В завершение вас ожидает привал с ароматным чаем и выпечкой на берегу озера, где можно сделать уникальные фотографии и ощутить благоговейное спокойствие этого места

Описание водной прогулки

Переезд из Мурманска в Ловозеро (около 3 часов)

По пути к неофициальной столице саамской культуры вы узнаете, что такое Ловозерье и почему его называют страной легенд.

Морской переход к губе Мотка (40–60 минут)

Затем вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, и мы пересядем на катер. По дороге будем любоваться скальными цирками, утёсами, затерянными бухтами и заросшими берегами. Вы услышите первую саамскую легенду — о том, почему женщинам было запрещено приближаться к Сейдозеру.

Пеший трек к Сейдозеру (2,4 км, около 2 часов)

Эта часть маршрута проходит по охраняемой территории заказника. Мы будем делать остановки в самых живописных местах, чтобы вы успели отдохнуть и сфотографироваться:

у древних сейдов — камней, служивших жертвенниками

Отдых и кофе-брейк (30 минут)

На берегу Сейдозера мы устроим короткий привал с ароматным чаем из местных трав и свежей выпечкой. У вас будет свободное время для фото или медитации.

Вы узнаете:

Почему Сейдозеро называют русской Шамбалой

Кем был великан тундры Куйва

Легенду о летающих охотниках

Почему здесь нельзя кричать

