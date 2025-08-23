Переезд из Мурманска в Ловозеро (около 3 часов) По пути к неофициальной столице саамской культуры вы узнаете, что такое Ловозерье и почему его называют страной легенд.
Морской переход к губе Мотка (40–60 минут) Затем вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, и мы пересядем на катер. По дороге будем любоваться скальными цирками, утёсами, затерянными бухтами и заросшими берегами. Вы услышите первую саамскую легенду — о том, почему женщинам было запрещено приближаться к Сейдозеру.
Пеший трек к Сейдозеру (2,4 км, около 2 часов) Эта часть маршрута проходит по охраняемой территории заказника. Мы будем делать остановки в самых живописных местах, чтобы вы успели отдохнуть и сфотографироваться:
у древних сейдов — камней, служивших жертвенниками
Отдых и кофе-брейк (30 минут) На берегу Сейдозера мы устроим короткий привал с ароматным чаем из местных трав и свежей выпечкой. У вас будет свободное время для фото или медитации.
Вы узнаете:
Почему Сейдозеро называют русской Шамбалой
Кем был великан тундры Куйва
Легенду о летающих охотниках
Почему здесь нельзя кричать
Организационные детали
Часть маршрута проходит на комфортабельном внедорожнике Chrysler Grand Voyager, Mercedes-Benz V-Class, Volkswagen Transporter или Mitsubishi Pajero. При необходимости установим детское кресло
Для каждого пассажира катера предусмотрен спасательный жилет
Перекус включен в стоимость
Треккинг подходит новичками детям 8+
Вас будет сопровождать гид-краевед из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 80 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
23 авг 2025
Спасибо всем организаторам экскурсии, получили массу положительных эмоций. Всем рекомендуем. Отдельно спасибо гиду Дмитрию и водителю Сергею.
Дата посещения: 22 августа 2025
Э
Эвелина
12 авг 2025
Сегодня вернулись с Сейдозера, маршрут проходил в индивидуальном формате с гидом Александром. Если хотите увидеть частичку девственной красоты Кольского полуострова - Вам сюда. Нестандартен маршрут и переправой на катере через читать дальше
Ловозеро, и тропинками через лес, а красота и тишина Сейдозера поражают… И отсутствие массовых толп туристов))) А Александр - настоящий гид-интеллектуал, рассказал очень много интересного и необычного. Погода сегодня была разная, но крытый катер спас нас от промокания, а чай с пирогом от Александра - вкусным бонусом) Рекомендую!
О
Ольга
29 июл 2025
Сегодня посетили озеро Сейдозеро с гидом Александром! Экскурсия великолепная. Восхитились природой и пейзажами,послушали интересные истории и легенды, связанные с этим местом. Александр нам все подробно рассказал и показал. Профессионал своего дела гид. Мы в восторге!
галина
25 июл 2025
Маршрут категории лайт, танцующий лес, флора и фауна вся перед тобой. Сначало следы, потом и куропатка из под ног. Снежники в горах в конце июля, на высоте до 1км. Это читать дальше
запоминается. Гид Евгений, сделал всё что бы всё члены группы были довольны. Накормили хорошо, суп отменный. Есть конечно пожелание, типа чая не пакетизированного, но надеюсь что это придёт еще. Но это не главное конечно. Нет ни чего прекрасней чем, то что создала сама природа. И гиды дают нам этим насладиться. Благодарю за поездку
Е
Евгения
15 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Ездили впятером с друзьями в индивидуальном формате. Без экстрима (если не считать переправу по волнам Ловозера). Озеро красивейшее! И здесь не только красота, но и особая атмосфера, которую надо почувствовать. Отдельное спасибо Павлу за интересный рассказ, очень качественную организацию экскурсии и вкуснейшие пироги!
А
Анастасия
25 июн 2025
Все супер! Отличный маршрут! Были 23 июня очень повезло с погодой!и хорошим водителем (гид) Дмитрием. Аккуратно доставил нас на место локации, время пролетело не заметно и очень интересно прекрасные виды и увлекательные рассказы Дмитрия. 10 из 10 рекомендую!
Екатерина
23 июн 2025
Отличный гид Павел. Невероятно красивые места, очень мощные энергетически. Мы в восторге ☀️✨
Х
Хабарова
13 июн 2025
Экскурсия шикарная! Для тех, кто фанатеет по красивым видам, пешим прогулкам и сбором местных легенд- Вам сюда! Экскурсия состоялась 5 июня, было достаточно тепло и комфортно. Спасибо команде tripster, организовали все читать дальше
на должном уровне, Гид забрал нас прямо от отеля, поездка и сама экскурсия прошла увлекательно и познавательно, мы познакомились культурой местного коренного народа и не только, насладились красивым видом. Нам настолько понравилась организация тура, что мы решили заказать у компании еще пару экскурсий! В целом рекомендую!