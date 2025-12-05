Мои заказы

Экспресс-приключение в Арктике: погоня за Авророй, Териберка, киты и саамская деревня

Отправиться в морскую прогулку, прокатиться в оленьей упряжке, увидеть кладбище кораблей и океан
Отправляемся в Заполярье — в нашем коротком туре мы собрали всё самое интересное, чтобы вы получили максимум впечатлений и красивых снимков.

Начнём с охоты за Северным сиянием: мы будем не только
читать дальше

наблюдать, как над тундрой вспыхивают волны света, но и фотографировать — гид сделает несколько индивидуальных кадров для каждого участника. Если в 1-й день с погодой не повезёт, мы повторим выезд. Побываем на краю света — в Териберке, где нас ждёт прогулка по Баренцеву морю в поисках китов. А ещё здесь вы увидите Батарейский водопад, кладбище кораблей и пляж «Драконьи яйца». Завершим тур знакомством с культурой и традициями северных народов. В этнопарке вы услышите истории саамов у очага, попробуете метнуть аркан и пострелять из лука.

Сможете покормить северных оленей и хаски, сфотографироваться с ними и прокатиться в оленьей упряжке.

Экспресс-приключение в Арктике: погоня за Авророй, Териберка, киты и саамская деревня
Экспресс-приключение в Арктике: погоня за Авророй, Териберка, киты и саамская деревня
Экспресс-приключение в Арктике: погоня за Авророй, Териберка, киты и саамская деревня

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованное время:
Прибытие до 18:00
Отбытие после 18:00 (с запасом времени 1-2 часа)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и охота за Северным сиянием

Рекомендуем прибыть в Мурманск до 18:00, чтобы успеть доехать до отеля и спокойно заселиться. Вечером нас ждёт приключение — выезд на фотоохоту за Северным сиянием. Это природное явление невозможно гарантировать, но именно в отдалении от городских огней шансы увидеть его становятся значительно выше. Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам. Если вероятность появления сияния минимальна, поездка может быть перенесена на следующий день.

Сбор группы назначен у отеля «Меридиан», точное время гид сообщит накануне выезда. Фотоохота может занять несколько часов. Во время поездки узнаете о природе возникновения Северного сияния, поделится северными легендами.

Фотосъёмка во время наблюдения включена в стоимость. Гид делает несколько общих и индивидуальных снимков каждого участника, а если вспышка сияния будет длительной — можно сделать и дополнительные фотографии.

После вернёмся к отелю «Меридиан».

Встреча и охота за Северным сияниемВстреча и охота за Северным сияниемВстреча и охота за Северным сиянием
2 день

Знакомство с Териберкой и морская прогулка в поисках китов или экскурсия в Кировск

Отправимся в Териберку. Переезд займёт около 2,5 часов. По дороге через северную тундру сделаем остановки для фотографий. Гид расскажет о жизни и природе Кольского края.

Начнём знакомство с кладбища кораблей — остовы судов торчат прямо из-под тёмных вод. Затем нас ждёт прогулка по Баренцеву морю. По пути будем наблюдать скалы, птичьи базары и, при удаче, китов и косаток. Если прогулка не состоится из-за погоды, предусмотрен возврат.

По возвращении пообедаем с видом на океан. В меню: салат, суп (уха или куриный), горячее мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлеб и морс из северных ягод. При необходимости ресторан может быть изменён.

Далее посетим природный парк «Териберка»: водопад Батарейский и пляж «Драконьи яйца». Зимой, когда дорога к достопримечательностям закрыта, воспользуемся снегоходными санями.

Вечером возвращаемся в Мурманск. Прибытие ориентировочно в 21:00, время может меняться в зависимости от погоды.

Если выезд в Териберку невозможен, программа проводится в Кировске.

Альтернативная программа — Кировск и Хибины

Выезд из Мурманска в 8:00. Дорога пройдёт через перевалы и озёра Хибин. Посетим музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и интерактивными экспозициями. Пообедаем в ресторане.

Далее программа зависит от сезона:
— Октябрь — декабрь: экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина.
— Январь — апрель: посещение «Снежной деревни».

При желании можно заехать в арт-парк «Таинственный лес» (при открытии, оплачивается отдельно).

Возвращаемся в Мурманск.

Знакомство с Териберкой и морская прогулка в поисках китов или экскурсия в КировскЗнакомство с Териберкой и морская прогулка в поисках китов или экскурсия в КировскЗнакомство с Териберкой и морская прогулка в поисках китов или экскурсия в КировскЗнакомство с Териберкой и морская прогулка в поисках китов или экскурсия в Кировск
3 день

Этнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олени

Сегодня поедем в этнопарк. Дорога займёт около 2,5 часов с короткими остановками по пути. Здесь нас ждёт знакомство с культурой и традициями коренных народов Крайнего Севера. У горящего очага услышим истории и легенды, узнаем о быте и обрядах саамов.

Примем участие в национальных забавах: метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе. Осмотрим уникальные артефакты и предметы культуры саамов.

Покормим северных оленей и дружелюбных хаски, сделаем фотографии и короткие видео. А ещё прокатимся в оленьей упряжке. После активной программы — комплексный обед из нескольких блюд.

Возвращаемся в Мурманск. Трансфер на вокзал или в аэропорт — самостоятельно или за доплату.

Этнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олениЭтнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олениЭтнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олени

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Посещение Териберки, этнической деревни
  • Морская прогулка
  • 2 выезда за Северным сиянием (1 обязательный и 1 дополнительный, в случае неудачи в первый день)
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт - 1800 ₽ в одну сторону
  • Трансферы с/на вокзал - 500 ₽ в одну сторону
  • Трансфер и встреча с табличкой - 3000 ₽ в одну сторону
  • Стоимость тура указана за тариф "Стандарт" без проживания. Вы можете выбрать тарифы "Комфорт" и "Комфорт+"
  • "Комфорт" - входят проживание в отеле iTerra, "Асгард" или "Гларус" и завтраки, стоимость - 59 600 ₽. Доплата за 1-местное размещение - 6 500 ₽
  • "Комфорт+" - входят проживание в отеле 4* "Меридиан", Azimut или "Космос" и завтраки, стоимость - 64 800 ₽ (в ноябре-декабре), 81 300 ₽ (в январе-апреле). Доплата за 1-местное размещение - 9 300 ₽ (в ноябре-декабре), 18 100 ₽ (в январе-апреле)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23), 21:00
Завершение: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
1 отзыв
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
33 150 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
1 отзыв
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
11 дек в 11:00
20 дек в 11:00
84 910 ₽ за человека
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
3 отзыва
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
1 дек в 11:00
5 дек в 11:00
44 910 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска