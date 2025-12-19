Описание тура
Организационные детали
Одежда:
Морозостойкая и непродуваемая, средний или длинный пуховик с капюшоном
+ комплект термобелья (если прогноз благоприятный, возьмите с собой в чемодан)
+ шапку и перчатки
+ шарф
+ баф из флиса лишним тоже не будет
+ Теплая обувь со средней или высокой голенью и с нескользкой подошвой.
+ Одноразовые грелки в обувь и в перчатки.
На Севере действует такой принцип: лучше с себя что-то снять если жарко, чем не взять что-то и замёрзнуть 😊
Программа тура по дням
Охота за северным сиянием
Прибытие в Мурманск, трансфер в отель и заселение самостоятельно. У вас будет свободное время для отдыха и прогулки по городу.
В 18:00 по желанию можно отправиться на ужин в ресторане арктической кухни — «вечернюю симфонию вкуса». Это гастрономическое путешествие по северным регионам, где подают блюда из дичи, рыбы и северных ягод. Бронирование необходимо заранее, услуга оплачивается отдельно.
В 21:00 начнётся наше главное приключение — наблюдение за северным сиянием. Мы заберём вас из отеля и отправимся на охоту. Поездка займёт 3-6 часов в зависимости от того, где в этот вечер лучше всего видна природная магия.
Во время поездки гид расскажет о природе северного сияния, древних мифах и легендах, связанных с этим явлением. Предусмотрена профессиональная фотосъёмка, чтобы сохранить этот момент навсегда.
Обращаем внимание: охота на северное сияние проводится в 1-й день при благоприятных погодных условиях. Организатор заранее информирует участников о дате и времени выезда. Предусмотрен 1 выезд с фотосъёмкой, он состоится в наиболее подходящий по прогнозу день.
Териберка: пляж «Драконьи яйца», Батарейский водопад, Баренцево море
В 9:00 отправляемся в Териберку, дорога займёт около 2 часов, по пути откроются пейзажи северной тундры. Будем делать фотостопы. По прибытии посетим каменный пляж «Драконьи яйца», Батарейский водопад, низвергающийся прямо в Баренцево море.
Побываем в природном парке «Териберка»: вас ждёт пешая прогулка длиной около 5 км. В случае достаточного снежного покрова маршрут проходит на санях за снегоходом или на собачьей упряжке. Пообедаем в одном из ресторанов Териберки. После прогулки по краю света особенно приятно согреться наваристым супом и ароматным чаем. В меню предлагаются варианты блюд из рыбы или мяса.
Желающие могут отправиться на морскую прогулку по Баренцеву морю (услуга бронируется и оплачивается заранее). Далее — свободное время на песчаном пляже. К 18:00–20:00 (иногда до 21:00) возвращаемся в Мурманск. По желанию вечером можно вновь посетить ужин в ресторане арктической кухни — «вечернюю симфонию вкуса» (бронирование и оплата заранее).
Если в 1-й день не было выезда за северным сиянием, он состоится сегодня, в 21:00 при благоприятном прогнозе.
Хаски-парк «Лесная Елань»: северные олени, катание на упряжках и саамские блюда на обед
Утром поедем в хаски-парк «Лесная Елань». По прибытии встретимся с северными оленями — спокойными и добродушными животными, символом заполярных просторов. Можно будет сфотографироваться, понаблюдать за их повадками и узнать больше о традициях оленеводов.
Далее вас ждёт езда на собачьих упряжках: 5 километров захватывающей трассы среди снежных пейзажей. Хаски — дружелюбные, энергичные и преданные животные, для которых бег по снегу — настоящее удовольствие.
Пообедаем блюдами северной кухни. В меню — нежнейшая оленина и традиционная саамская уха, приготовленная по старинному рецепту. Затем у вас будет время, чтобы погулять, погладить хаски и сделать милые кадры.
Вечером мы доставим вас в Мурманск. На этом наш тур подошёл к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в отеле «Тундра»
|50 850 ₽
|Размещение в отеле «Космос» 4*
|54 150 ₽
|Размещение в отеле Azimut 4*
|59 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды, перекус с чаем во время выезда за северным сиянием
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансфер из/в аэропорт - 3000 ₽ в одну сторону
- Морская прогулка в Териберке, 2 часа - 5000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽
- Проживание, если вы захотите разместиться в другом отеле