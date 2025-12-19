Мои заказы

Экспресс-тур по Арктике в мини-группе: Териберка, северное сияние, гастрономия, хаски и олени

Поохотиться за авророй, отведать блюд северной кухни, прокатиться на упряжке и побывать в тундре
За 3 дня мы успеем увидеть, почувствовать и попробовать максимум! Мы отправимся на поиски северного сияния и, если повезёт, понаблюдаем, как небо расцветает тысячей оттенков. Покажется, будто само пространство дышит
светом. Сделаем для вас профессиональные снимки на фоне авроры.

В Териберке погуляем по каменному пляжу «Драконьи яйца», услышим шум Батарейского водопада и вдохнём свежий воздух Баренцева моря.

А в хаски-парке «Лесная Елань» вы познакомитесь с дружелюбными северными оленями, промчитесь по снежному лесу на собачьих упряжках и сделаете милые кадры с животными.

Приготовили для вас и гастрономические удовольствия: будем пробовать блюда северной кухни с интересными вкусовыми сочетаниями и уникальной подачей.

Описание тура

Организационные детали

Одежда:

Морозостойкая и непродуваемая, средний или длинный пуховик с капюшоном
+ комплект термобелья (если прогноз благоприятный, возьмите с собой в чемодан)
+ шапку и перчатки
+ шарф
+ баф из флиса лишним тоже не будет
+ Теплая обувь со средней или высокой голенью и с нескользкой подошвой.
+ Одноразовые грелки в обувь и в перчатки.

На Севере действует такой принцип: лучше с себя что-то снять если жарко, чем не взять что-то и замёрзнуть 😊

Программа тура по дням

1 день

Охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск, трансфер в отель и заселение самостоятельно. У вас будет свободное время для отдыха и прогулки по городу.

В 18:00 по желанию можно отправиться на ужин в ресторане арктической кухни — «вечернюю симфонию вкуса». Это гастрономическое путешествие по северным регионам, где подают блюда из дичи, рыбы и северных ягод. Бронирование необходимо заранее, услуга оплачивается отдельно.

В 21:00 начнётся наше главное приключение — наблюдение за северным сиянием. Мы заберём вас из отеля и отправимся на охоту. Поездка займёт 3-6 часов в зависимости от того, где в этот вечер лучше всего видна природная магия.

Во время поездки гид расскажет о природе северного сияния, древних мифах и легендах, связанных с этим явлением. Предусмотрена профессиональная фотосъёмка, чтобы сохранить этот момент навсегда.

Обращаем внимание: охота на северное сияние проводится в 1-й день при благоприятных погодных условиях. Организатор заранее информирует участников о дате и времени выезда. Предусмотрен 1 выезд с фотосъёмкой, он состоится в наиболее подходящий по прогнозу день.

2 день

Териберка: пляж «Драконьи яйца», Батарейский водопад, Баренцево море

В 9:00 отправляемся в Териберку, дорога займёт около 2 часов, по пути откроются пейзажи северной тундры. Будем делать фотостопы. По прибытии посетим каменный пляж «Драконьи яйца», Батарейский водопад, низвергающийся прямо в Баренцево море.

Побываем в природном парке «Териберка»: вас ждёт пешая прогулка длиной около 5 км. В случае достаточного снежного покрова маршрут проходит на санях за снегоходом или на собачьей упряжке. Пообедаем в одном из ресторанов Териберки. После прогулки по краю света особенно приятно согреться наваристым супом и ароматным чаем. В меню предлагаются варианты блюд из рыбы или мяса.

Желающие могут отправиться на морскую прогулку по Баренцеву морю (услуга бронируется и оплачивается заранее). Далее — свободное время на песчаном пляже. К 18:00–20:00 (иногда до 21:00) возвращаемся в Мурманск. По желанию вечером можно вновь посетить ужин в ресторане арктической кухни — «вечернюю симфонию вкуса» (бронирование и оплата заранее).

Если в 1-й день не было выезда за северным сиянием, он состоится сегодня, в 21:00 при благоприятном прогнозе.

3 день

Хаски-парк «Лесная Елань»: северные олени, катание на упряжках и саамские блюда на обед

Утром поедем в хаски-парк «Лесная Елань». По прибытии встретимся с северными оленями — спокойными и добродушными животными, символом заполярных просторов. Можно будет сфотографироваться, понаблюдать за их повадками и узнать больше о традициях оленеводов.

Далее вас ждёт езда на собачьих упряжках: 5 километров захватывающей трассы среди снежных пейзажей. Хаски — дружелюбные, энергичные и преданные животные, для которых бег по снегу — настоящее удовольствие.

Пообедаем блюдами северной кухни. В меню — нежнейшая оленина и традиционная саамская уха, приготовленная по старинному рецепту. Затем у вас будет время, чтобы погулять, погладить хаски и сделать милые кадры.

Вечером мы доставим вас в Мурманск. На этом наш тур подошёл к концу. До новых встреч!

Хаски-парк «Лесная Елань»: северные олени, катание на упряжках и саамские блюда на обедХаски-парк «Лесная Елань»: северные олени, катание на упряжках и саамские блюда на обедХаски-парк «Лесная Елань»: северные олени, катание на упряжках и саамские блюда на обед

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в отеле «Тундра»50 850 ₽
Размещение в отеле «Космос» 4*54 150 ₽
Размещение в отеле Azimut 4*59 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, перекус с чаем во время выезда за северным сиянием
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансфер из/в аэропорт - 3000 ₽ в одну сторону
  • Морская прогулка в Териберке, 2 часа - 5000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽
  • Проживание, если вы захотите разместиться в другом отеле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 21:00. Рекомендуем прибывать в город не позднее 18:00
Завершение: Мурманск, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Павел
Павел — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Павел, я представляю нашу команду гидов. Вместе мы организуем и проводим туры, джип-туры и экспедиции по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время нашими гостями стали более
2 тысяч человек, а среди корпоративных клиентов — такие компании, как «Теле2», Сбербанк, сеть магазинов «Красное и Белое», Государственный Эрмитаж и многие другие. Будем рады познакомить вас с нашим суровым и загадочным Заполярьем.

