Прибытие в Мурманск, трансфер в отель и заселение самостоятельно. У вас будет свободное время для отдыха и прогулки по городу.

В 18:00 по желанию можно отправиться на ужин в ресторане арктической кухни — «вечернюю симфонию вкуса». Это гастрономическое путешествие по северным регионам, где подают блюда из дичи, рыбы и северных ягод. Бронирование необходимо заранее, услуга оплачивается отдельно.

В 21:00 начнётся наше главное приключение — наблюдение за северным сиянием. Мы заберём вас из отеля и отправимся на охоту. Поездка займёт 3-6 часов в зависимости от того, где в этот вечер лучше всего видна природная магия.

Во время поездки гид расскажет о природе северного сияния, древних мифах и легендах, связанных с этим явлением. Предусмотрена профессиональная фотосъёмка, чтобы сохранить этот момент навсегда.

Обращаем внимание: охота на северное сияние проводится в 1-й день при благоприятных погодных условиях. Организатор заранее информирует участников о дате и времени выезда. Предусмотрен 1 выезд с фотосъёмкой, он состоится в наиболее подходящий по прогнозу день.