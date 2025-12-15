Экспресс-тур по Арктике в мини-группе: Териберка, северное сияние, гастрономия, хаски и олени
Поохотиться за авророй, отведать блюд северной кухни, прокатиться на упряжке и побывать в тундре
Начало: Мурманск, 21:00. Рекомендуем прибывать в город не ...
«А в хаски-парке «Лесная Елань» вы познакомитесь с дружелюбными северными оленями, промчитесь по снежному лесу на собачьих упряжках и сделаете милые кадры с животными»
19 дек в 21:00
16 янв в 21:00
50 850 ₽ за человека
Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском
Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов
Начало: Мурманск, 10:00
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
43 000 ₽ за человека
Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе
Запечатлеть сияние, покататься в собачьей упряжке и на снегоходе, погреться в чане с видом на горы
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00 или по договорённости
«В Кировске расслабитесь в спа с видом на горы, а в хаски-парке прокатитесь в собачьих упряжках»
17 дек в 12:00
25 дек в 12:00
90 000 ₽ за человека
