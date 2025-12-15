Найдено 3 тура в категории « Хаски-парк » в Мурманске, цены от 43 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине 3 дня Экспресс-тур по Арктике в мини-группе: Териберка, северное сияние, гастрономия, хаски и олени Поохотиться за авророй, отведать блюд северной кухни, прокатиться на упряжке и побывать в тундре Начало: Мурманск, 21:00. Рекомендуем прибывать в город не ... «А в хаски-парке «Лесная Елань» вы познакомитесь с дружелюбными северными оленями, промчитесь по снежному лесу на собачьих упряжках и сделаете милые кадры с животными» 50 850 ₽ за человека На машине На квадроциклах На снегоходах 3 дня Приключения в Териберке и знакомство с Мурманском Погреться в бане с видом на море, прокатиться на квадроциклах и отведать северных деликатесов Начало: Мурманск, 10:00 43 000 ₽ за человека На машине На снегоходах На снегоступах 5 дней Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе Запечатлеть сияние, покататься в собачьей упряжке и на снегоходе, погреться в чане с видом на горы Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00 или по договорённости «В Кировске расслабитесь в спа с видом на горы, а в хаски-парке прокатитесь в собачьих упряжках» 90 000 ₽ за человека Все туры Мурманска

