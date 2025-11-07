-
10%
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
7 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
44 910 ₽
49 900 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
21 ноя в 16:00
23 дек в 08:00
69 900 ₽ за человека
-
15%
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
63 750 ₽
75 000 ₽ за человека
