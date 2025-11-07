Мои заказы

Туры к хаски и оленям из Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Хаски и олени» в Мурманске, цены от 44 910 ₽, скидки до 15%.
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
7 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
21 ноя в 16:00
23 дек в 08:00
69 900 ₽ за человека
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
На машине
На снегоступах
3 дня
-
15%
Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, Северное сияние и Териберка (всё включено)
Прокатиться в упряжке, проплыть среди льдин, встретить хаски и оленей и прогуляться на снегоступах
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
63 750 ₽75 000 ₽ за человека

В октябре 2025
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Набережная
  6. Териберский маяк
  7. Кандалакшский лабиринт
  8. Таинственный Лес
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Площадь пяти углов
