Утром мы отправимся по самым символичным маршрутам Мурманска. Гид расскажет об истории города, покажет знаковые места и поделится фактами, от которых пробегут мурашки. После обзорной поездки мы пообедаем в одном из городских кафе — отличная возможность обсудить впечатления и погрузиться в атмосферу Севера.

В программу также включено посещение легендарного атомного ледокола «Ленин». Если он окажется закрыт, мы заменим его на экскурсию в обновлённый краеведческий музей с современными интерактивными экспозициями.