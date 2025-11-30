Культура, история и чудеса природы: всё самое интересное на Кольском
Погулять по Мурманску и Териберке, поохотиться за северным сиянием и узнать о традициях саамов
В этом путешествии вы не просто увидите Заполярье, вы его проживёте! Вас ждёт поездка за город в погоне за северным сиянием, магические фотографии под мерцающим небом и разговор о тайнах читать дальше
явления. Мы пройдём по самым культовым местам Мурманска и заглянем на легендарный атомный ледокол «Ленин».
Прикоснёмся к суровой красоте Териберки во время морской или пешей прогулки: увидим гигантские качели, кладбище кораблей, скелеты китов, водопад и многое другое. Во время выхода в море будет шанс встретить нерп, тюленей и даже китов.
А напоследок окунёмся в саамскую культуру: покормим оленей и хаски, посидим в тёплом чуме и послушаем лекцию шамана о традициях народов Севера, попробуем чай на травах и сыграем в саамские игры.
Описание тура
Организационные детали
Доступны разные варианты программ: с пешей прогулкой в Териберке или выходом в море, с проживанием или без. При участии с проживанием необходимо заранее купить авиабилеты и забронировать рестораны для ужинов. Обязательно брать тёплую многослойную одежду.
Программа тура по дням
1 день
Охота на сияние
В первый вечер мы отправимся за пределы города, чтобы устроить охоту за cеверным сиянием. Будем искать открытое небо, выбирать лучшие точки для наблюдения и сделаем атмосферные фотографии на фоне красочных всполохов. За горячим чаем также поговорим о том, как именно рождается это природное чудо и почему оно появляется над Заполярьем.
2 день
Панорамный Мурманск
Утром мы отправимся по самым символичным маршрутам Мурманска. Гид расскажет об истории города, покажет знаковые места и поделится фактами, от которых пробегут мурашки. После обзорной поездки мы пообедаем в одном из городских кафе — отличная возможность обсудить впечатления и погрузиться в атмосферу Севера.
В программу также включено посещение легендарного атомного ледокола «Ленин». Если он окажется закрыт, мы заменим его на экскурсию в обновлённый краеведческий музей с современными интерактивными экспозициями.
3 день
Териберка
Сегодня нас ждёт Териберка, и вы сможете выбрать формат путешествия: либо прогулку в море, либо маршрут по природной территории ООПТ. Обед входит в обе программы.
Вне зависимости от варианта поездки мы увидим ключевые локации Териберки: гигантские качели, самый северный ветропарк, кладбище кораблей, скелеты китов.
Если выберете пеший вариант, прогуляемся к знаменитому пляжу «Яйца дракона» и к Териберскому водопаду. Если предпочтёте морской выход — проведём 2 часа на воде, увидим посёлок с ракурса рыбаков, понаблюдаем за нерпами и тюленями, а удачливым путешественникам может повезти встретить китов.
4 день
Саамские мотивы
Этот день посвятим знакомству с культурой коренных народов Севера — отправимся в этнопарк примерно в 30 километрах от Мурманска. По прибытии мы сможем посмотреть на северных оленей и хаски, а затем зайдём в чум, чтобы послушать легенды саамов, попробовать бульон из оленины и северный чай, а также узнать, что такое петроглифы.
В программу включены: экскурсия в парк животных (северные олени и сибирские хаски), лекция шамана в чуме о традициях народов Севера, загадки и обряды, саамские игры — северное многоборье, перетягивание палки, метание топора — катание на оленьей упряжке 500 метров и на снежном банане 500 метров (если снежного покрова окажется недостаточно, мы заменим эти активности на поездку на квадроциклах длительностью 15 минут — со шлемами и балаклавами, которые нам выдадут на месте).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды на всех дневных экскурсиях, чай и снеки в поездках за северным сиянием
Трансферы по программе
Входные билеты на локации
Информационная поддержка
Фотографии профессионального качества
Что не входит в цену
Авиаперелёты в Мурманск и обратно
Ужины и питание вне программы
Трансферы из/в аэропорт
Стоимость тура при 1-местном размещении - 67 400 ₽
Внимание: стоимость тура зависит от дат
Цена на новогодние праздники - 75 250 ₽ с человека при 2-местном размещении в отеле «Космос»
На мартовские и февральские праздники стоимость - 65 150 ₽ с человека при 2-местном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, место проживания участников, 19:00
Завершение: Мурманск, место проживания участников, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Мурманске
Наша компания — эксперт по путешествиям в Мурманской области. Мы создаём незабываемые впечатления в Заполярье.
Наши ключевые направления:
🔹 Охота за северным сиянием — уникальные туры с высокими шансами увидеть это природное читать дальше
чудо благодаря нашему знанию локаций и прогнозов.
🔹 Наблюдение за китами в Териберке — одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть этих величественных животных.
🔹 Треккинг по Ловозерским тундрам — 8-9 часовой групповой тур с лёгким походом по живописным маршрутам, знакомством с уникальной природой Заполярья и чаепитием с видами на бескрайние северные просторы.
🔹 Индивидуальные туры — разрабатываем программы под любые запросы: от фототуров до корпоративных поездок.