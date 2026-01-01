Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 15:30 встретимся и начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.

Посетим Морской вокзал и увидим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Затем осмотрим памятник «Морякам, погибшим в мирное время» и храм Спаса на Водах. Полюбуемся фигурой солдата высотой 35 метров — это мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который местные жители назвали «Алёшей». Остановимся у памятника «Ждущая», посвящённого женщинам, которые ждут моряков домой.

Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и поужинать в ресторане. Советуем попробовать блюда северной кухни.