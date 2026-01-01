За 4 дня вы побываете в Териберке, погуляете по пляжу с яйцами дракона, полюбуетесь Батарейским водопадом и выйдете на прогулку
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"
Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 15:30 встретимся и начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.
Посетим Морской вокзал и увидим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Затем осмотрим памятник «Морякам, погибшим в мирное время» и храм Спаса на Водах. Полюбуемся фигурой солдата высотой 35 метров — это мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который местные жители назвали «Алёшей». Остановимся у памятника «Ждущая», посвящённого женщинам, которые ждут моряков домой.
Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и поужинать в ресторане. Советуем попробовать блюда северной кухни.
Путешествие в Териберку
В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов».
Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.
Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.
Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.
Прогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундры
В 8:00 поедем на Ловозеро и устроим прогулку на катере. По пути гид расскажет про эти удивительные места и о том, почему они считаются священными у саамов — коренных жителей севера. Перед посещением Сейдозера обязательно попросим разрешения у духов, чтобы избежать неприятностей. А ещё вы узнаете, кто такие лопари и как связаны камни и души саамских предков.
Пообедаем в кафе. В меню суп из оленины или уха, на второе мясное или рыбное блюдо с гарниром, салат, морс из свежих северных ягод.
Вернёмся в Мурманск, по желанию можем заехать на ужин в один из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Если погода не позволит поехать на Сейдозеро, мы предложим альтернативный вариант — подъём в Ловозерские тундры. Пейзажи там ничуть не хуже!
Программа дня в случае замены Сейдозера на Ловозерские тундры.
В 8:00 поедем на Ловозеро. Перекусим и на джипах поднимемся в Ловозерские тундры, а затем пешком доберёмся до вершины Аллуайв. Для подъёма вам не потребуется физическая подготовка, это будет лёгкий треккинг. Набор высоты — 672 метра. У перевала Геологов полюбуемся отвесными скалами и панорамой Умбозера и Хибин.
Вечером вернёмся в Мурманск.
Поездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажи
В 7:30 поедем в Кировск. По пути будем любоваться перевалами и горными озёрами. В авто-пешее путешествие по Хибинам отправимся на УАЗе. Мы посетим турбазу «Куэльпорр» и прогуляемся к водопаду на реке Рисйок, его высота 20 метров, а ещё поднимемся к смотровой площадке.
Пообедаем в ресторане (включено в стоимость) и вернёмся в Мурманск. Берите обратные билеты с вылетом/выездом после 20:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* с завтраками (за чел.)
|92 300 ₽
|Отель 4* с завтраками (за чел.)
|82 900 ₽
|Без проживания и без завтраков (за чел.)
|74 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Морская прогулка
- Прогулка на катере до Сейдозера
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- 1-местное размещение