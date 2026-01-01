Мои заказы

Путешествие в Русскую Арктику с морской прогулкой: Териберка, Мурманск, Сейдозеро и Хибины

Прокатиться по Ловозеру, если повезёт - увидеть китов, и побывать на кладбище кораблей
Собрали самые интересные и необычные места Кольского полуострова в одном туре.

За 4 дня вы побываете в Териберке, погуляете по пляжу с яйцами дракона, полюбуетесь Батарейским водопадом и выйдете на прогулку
по Баренцеву морю, чтобы увидеть китов и косаток. Посетите священное для саамов место — Сейдозеро, а ещё прокатитесь по Ловозеру на катере.

Если погода не позволит поехать на водоёмы, мы поднимемся в Ловозерские тундры и взойдём на вершину Аллуайв.

Завершим программу путешествием в Хибины: прогуляемся к водопаду на реке Рисйок, сделаем эффектные фотографии на фоне гор и надышимся свежим воздухом.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"

Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 15:30 встретимся и начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.

Посетим Морской вокзал и увидим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Затем осмотрим памятник «Морякам, погибшим в мирное время» и храм Спаса на Водах. Полюбуемся фигурой солдата высотой 35 метров — это мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который местные жители назвали «Алёшей». Остановимся у памятника «Ждущая», посвящённого женщинам, которые ждут моряков домой.

Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и поужинать в ресторане. Советуем попробовать блюда северной кухни.

Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"
2 день

Путешествие в Териберку

В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов».

Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.

Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.

Путешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в Териберку
3 день

Прогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундры

В 8:00 поедем на Ловозеро и устроим прогулку на катере. По пути гид расскажет про эти удивительные места и о том, почему они считаются священными у саамов — коренных жителей севера. Перед посещением Сейдозера обязательно попросим разрешения у духов, чтобы избежать неприятностей. А ещё вы узнаете, кто такие лопари и как связаны камни и души саамских предков.

Пообедаем в кафе. В меню суп из оленины или уха, на второе мясное или рыбное блюдо с гарниром, салат, морс из свежих северных ягод.

Вернёмся в Мурманск, по желанию можем заехать на ужин в один из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Если погода не позволит поехать на Сейдозеро, мы предложим альтернативный вариант — подъём в Ловозерские тундры. Пейзажи там ничуть не хуже!

Программа дня в случае замены Сейдозера на Ловозерские тундры.

В 8:00 поедем на Ловозеро. Перекусим и на джипах поднимемся в Ловозерские тундры, а затем пешком доберёмся до вершины Аллуайв. Для подъёма вам не потребуется физическая подготовка, это будет лёгкий треккинг. Набор высоты — 672 метра. У перевала Геологов полюбуемся отвесными скалами и панорамой Умбозера и Хибин.

Вечером вернёмся в Мурманск.

Прогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундрыПрогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундрыПрогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундрыПрогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундрыПрогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундрыПрогулка на катере по Ловозеру и Сейдозеро или подъём в Ловозерские тундры
4 день

Поездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажи

В 7:30 поедем в Кировск. По пути будем любоваться перевалами и горными озёрами. В авто-пешее путешествие по Хибинам отправимся на УАЗе. Мы посетим турбазу «Куэльпорр» и прогуляемся к водопаду на реке Рисйок, его высота 20 метров, а ещё поднимемся к смотровой площадке.

Пообедаем в ресторане (включено в стоимость) и вернёмся в Мурманск. Берите обратные билеты с вылетом/выездом после 20:00.

Поездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажиПоездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажиПоездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажиПоездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажиПоездка в Хибины: горы, водопады и удивительные пейзажи

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* с завтраками (за чел.)92 300 ₽
Отель 4* с завтраками (за чел.)82 900 ₽
Без проживания и без завтраков (за чел.)74 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Морская прогулка
  • Прогулка на катере до Сейдозера
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 15:00
Завершение: Мурманск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

Тур входит в следующие категории Мурманска

