Мы посетим
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем приезд до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в номер и отдых, сбор группы в 14:00) и после размещения в отеле отправляемся на обед в ресторан.
Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас на Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск». Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалёку, олицетворяющий образ женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по Мурманску в свете огней.
А вечером, при благоприятном погодном прогнозе, выезжаем ловить северное сияние (в случае неподходящей погоды выезд может быть перенесён на следующий день). Если нам повезёт, вдали от города, на просторах северной природы, мы сможем полюбоваться разноцветными переливами на ночном небе и сделать потрясающие кадры. Выезд может занять несколько часов — позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. Гид расскажет о деталях и правилах съёмки, о природе возникновения северного сияния, а гид-фотограф сделает несколько общих групповых снимков, после — фото каждого участника.
Природный парк в Териберке или поездка в Кировск
В этот день снова встречаемся в холле отеля и ориентировочно в 8:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.
По приезде посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. В период снежной зимы воспользуемся снегоходными санями, чтобы добраться до этих достопримечательностей. После вас ждёт обед из нескольких блюд: уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. (Важно! По независящим от нас причинам обед может быть отменён.)
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Важно: дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесём поездку на другое популярное направление — Кировск. Также возможно объединение 2-го и 3-го дня с перерасчётом стоимости тура.
Программа дня в Кировске
В 8:00 отправимся в сердце Хибин, по прибытии пообедаем и посетим экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня». Полюбуемся фигурами из снега и льда, а затем погуляем по арк-парку «Таинственный лес». Вечером вернёмся в Мурманск.
Этнодеревня: быт, культура и кухня саамов
После завтрака, ориентировочно в 11:00 (4-дневный тур) или в 8:00 (3-дневный), отправляемся в этническую деревню, где вы сможете погрузиться в историю народов Крайнего Севера и узнаете много интересного о жизни и быте коренного населения (в пути — 2-2,5 часа).
Вы увидите национальные постройки саамов и посмотрите на животных Кольского полуострова: оленей, хаски, песцов и кроликов. Вас ждут и весёлые развлечения: саамский футбол, метание аркана, стрельба из лука. А ещё прокатимся в настоящей оленьей упряжке. Пообедаем традиционными саамскими блюдами: ухой, котлетой из оленины или рыбой с гарниром и напитком из местных трав. А представитель деревни расскажет вам о традициях и культуре народа.
Вечером вернёмся в Мурманск. В случае отмены выезда за сиянием в 1-й день, выезд при благоприятном прогнозе состоится сегодня.
Свободное время, отъезд
Сегодня свободный день. После завтрака, если до вашего обратного рейса ещё будет время, вы можете самостоятельно прогуляться по городу, зайти в кафе арктической кухни и купить сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур 3 дня. 2-местное размещение в отелях «Гларус», «69 параллель», «Айтерра», «Асгард»
|87 200 ₽
|Тур 3 дня. 2-местное размещение в отелях «Меридиан», «Космос» и «Азимут»
|105 900 ₽
|Тур 3 дня. Без проживания и завтраков
|63 200 ₽
|Тур 4 дня. 2-местное размещение в отелях «Гларус», «69 параллель», «Айтерра», «Асгард»
|98 100 ₽
|Тур 4 дня. 2-местное размещение в отелях «Меридиан», «Космос» и «Азимут»
|126 100 ₽
|Тур 4 дня. Без проживания и завтраков
|62 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- 2 выезда за северным сиянием (1 обязательный, 1 при благоприятном прогнозе в случае неудачи в 1-й день)
- Входные билеты: ледокол «Ленин», природный парк в Териберке, этнопарк
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Ужины, праздничный банкет
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- 1-местное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- Для туров 2-4 января и 5-7 января, длительность - 3 дня
- При проживании в отелях "Гларус", "69 параллель", "Айтерра", "Асгард" стоимость тура составит 87 200 ₽
- При проживании в отелях "Меридиан", "Космос" и "Азимут" стоимость тура составит 105 900 ₽
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае его стоимость составит 63 200 ₽
- Для тура 30 декабря-2 января, длительность - 4 дня
- При проживании в отелях "Гларус", "69 параллель", "Айтерра", "Асгард" стоимость тура составит 98 100 ₽
- При проживании в отелях "Меридиан", "Космос" и "Азимут" стоимость тура составит 126 100 ₽
- Возможно бронирование тура без проживания. В этом случае его стоимость составит 62 100 ₽