Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем приезд до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в номер и отдых, сбор группы в 14:00) и после размещения в отеле отправляемся на обед в ресторан.

Затем вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Мы посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас на Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск». Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалёку, олицетворяющий образ женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по Мурманску в свете огней.

А вечером, при благоприятном погодном прогнозе, выезжаем ловить северное сияние (в случае неподходящей погоды выезд может быть перенесён на следующий день). Если нам повезёт, вдали от города, на просторах северной природы, мы сможем полюбоваться разноцветными переливами на ночном небе и сделать потрясающие кадры. Выезд может занять несколько часов — позаботьтесь о тёплой одежде и обуви. Гид расскажет о деталях и правилах съёмки, о природе возникновения северного сияния, а гид-фотограф сделает несколько общих групповых снимков, после — фото каждого участника.