Сияние Севера. Максимум за 3 дня

Индивидуальная экскурсия по Мурманску и Северному сиянию
Мы с вами проедем по самым красивым местам Заполярья! Вы побываете на краю земли в Териберке, там, где снимали фильм «Левиафан».

Кроме того, вы отправитесь на ночную охоту за сиянием, погрузитесь в повседневную жизнь саамов и покормите дружелюбных северных оленей.
4.5
2 оценки
Время начала: 14:30

Описание тура

Программа для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. В туре вы сможете почувствовать себя настоящими охотниками за Северным сиянием, прогуляться по побережью Северного Ледовитого океана и познакомиться со столицей Заполярья, узнать о традициях, культуре и быте коренных народов Севера, отведать вкуснейшие морские деликатесы Арктической кухни

Еженедельно пятница-воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Териберка: кладбище кораблей, скелет из «Левиафана», трон Посейдона и другие места
  • Природный парк с посещением водопада, каменного пляжа и тундры
  • Арт-объекты и берег океана
  • Первое атомное судно и другие достопримечательности Мурманска
  • Этнический мир Севера с погружением в быт саамов
  • Парк с хаски и оленями
Что включено
  • Отели для проживания: iTerra, Асгард, Гларус
  • Проживание: отели комфорт, номера категории стандарт
  • Экскурсионное обслуживание:
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Териберка
  • Этническая деревня
  • 2 выезда за Северным сиянием:/n1 обязательный /n1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ при благоприятном прогнозе (в случае неудачи в 1 день)
  • Входные билеты:
  • Ледокол Ленин
  • Природный парк Териберка
  • Питание:
  • Завтраки континенталь
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Также доступны другие тарифы:/n/nСтоимость тура СТАНДАРТ (без проживания): 42.100 с человека/n/nСтоимость тура КОМФОРТ+ (отели 4*): 67.300 руб с человека
Что не входит в цену
  • Авиа/жд билеты до г. Мурманск
  • Трансфер в аэропорт и обратно
  • Проживание при выборе тарифа стандарт
  • Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
  • Обеды/ужины
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно пятница-воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
