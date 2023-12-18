Мы с вами проедем по самым красивым местам Заполярья! Вы побываете на краю земли в Териберке, там, где снимали фильм «Левиафан».
Кроме того, вы отправитесь на ночную охоту за сиянием, погрузитесь в повседневную жизнь саамов и покормите дружелюбных северных оленей.
Описание тураПрограмма для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. В туре вы сможете почувствовать себя настоящими охотниками за Северным сиянием, прогуляться по побережью Северного Ледовитого океана и познакомиться со столицей Заполярья, узнать о традициях, культуре и быте коренных народов Севера, отведать вкуснейшие морские деликатесы Арктической кухни
Еженедельно пятница-воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Териберка: кладбище кораблей, скелет из «Левиафана», трон Посейдона и другие места
- Природный парк с посещением водопада, каменного пляжа и тундры
- Арт-объекты и берег океана
- Первое атомное судно и другие достопримечательности Мурманска
- Этнический мир Севера с погружением в быт саамов
- Парк с хаски и оленями
Что включено
- Отели для проживания: iTerra, Асгард, Гларус
- Проживание: отели комфорт, номера категории стандарт
- Экскурсионное обслуживание:
- Обзорная экскурсия по городу
- Териберка
- Этническая деревня
- 2 выезда за Северным сиянием:/n1 обязательный /n1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ при благоприятном прогнозе (в случае неудачи в 1 день)
- Входные билеты:
- Ледокол Ленин
- Природный парк Териберка
- Питание:
- Завтраки континенталь
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
- Также доступны другие тарифы:/n/nСтоимость тура СТАНДАРТ (без проживания): 42.100 с человека/n/nСтоимость тура КОМФОРТ+ (отели 4*): 67.300 руб с человека
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты до г. Мурманск
- Трансфер в аэропорт и обратно
- Проживание при выборе тарифа стандарт
- Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- Обеды/ужины
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно пятница-воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
