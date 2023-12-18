Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами проедем по самым красивым местам Заполярья! Вы побываете на краю земли в Териберке, там, где снимали фильм «Левиафан».



Описание тура Программа для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. В туре вы сможете почувствовать себя настоящими охотниками за Северным сиянием, прогуляться по побережью Северного Ледовитого океана и познакомиться со столицей Заполярья, узнать о традициях, культуре и быте коренных народов Севера, отведать вкуснейшие морские деликатесы Арктической кухни

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Териберка: кладбище кораблей, скелет из «Левиафана», трон Посейдона и другие места

Природный парк с посещением водопада, каменного пляжа и тундры

Арт-объекты и берег океана

Первое атомное судно и другие достопримечательности Мурманска

Этнический мир Севера с погружением в быт саамов

Парк с хаски и оленями Что включено Отели для проживания: iTerra, Асгард, Гларус

Проживание: отели комфорт, номера категории стандарт

Экскурсионное обслуживание:

Обзорная экскурсия по городу

Териберка

Этническая деревня

2 выезда за Северным сиянием:/n1 обязательный /n1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ при благоприятном прогнозе (в случае неудачи в 1 день)

Входные билеты:

Ледокол Ленин

Природный парк Териберка

Питание:

Завтраки континенталь

Услуги гида

Транспортное сопровождение

Также доступны другие тарифы:/n/nСтоимость тура СТАНДАРТ (без проживания): 42.100 с человека/n/nСтоимость тура КОМФОРТ+ (отели 4*): 67.300 руб с человека Что не входит в цену Авиа/жд билеты до г. Мурманск

Трансфер в аэропорт и обратно

Проживание при выборе тарифа стандарт

Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)

