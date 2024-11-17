3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
21 фев в 10:30
28 фев в 10:30
75 900₽ за человека
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
59 900₽ за человека
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
64 900₽ за человека
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна17 ноября 2024Поездка в Териберка стала незабываемым впечатлением. Прогулка по сопкам, местные достопримечательности, фридайвинг (даже новички смогли научиться нырять, инструкторы относились к
- ЕЕкатерина18 августа 2024Отличный тур! За 3 дня вы выполните и пепевыполните план по посещению достопримечательностей, впечатлений будет, как-будто вы 2 недели были
- ИИрина6 августа 2024Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!! погружение в ледяное море
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 8 Марта»
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