На 8 Марта – туры в Мурманске

Найдено 4 тура в категории «На 8 Марта» в Мурманске, цены от 40 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
На машине
7 отзывов
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
21 фев в 10:30
28 фев в 10:30
75 900 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
На машине
1 отзыв
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
59 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
На машине
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
64 900 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
На автобусе
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    17 ноября 2024
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Поездка в Териберка стала незабываемым впечатлением. Прогулка по сопкам, местные достопримечательности, фридайвинг (даже новички смогли научиться нырять, инструкторы относились к
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    нам с заботой и вниманием), выход на катере в море был экстремальным (лично для меня, т. к. ничего подобного я раньше не делала). Жаль не увидели китов, но тут ничего не поделаешь. Есть желание приехать туда весной, когда богатая растительность. Надеемся съездить на морскую рыбалку. Огромное спасибо организаторам и инструкторам.

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Отличный тур! За 3 дня вы выполните и пепевыполните план по посещению достопримечательностей, впечатлений будет, как-будто вы 2 недели были
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    в туре!) Организация на высоте, ребята - гид, инструкторы, менеджеры - все молодцы! Это было сплошное удовольствие! Однозначно рекомендуем тур к посещению, и надеемся ещё вернуться за новыми впечатлениями!

  • И
    Ирина
    6 августа 2024
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!! погружение в ледяное море
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    и нам поймали Камчатского краба и достали Звезд и Ежей со дна моря:) Большое впечатление произвела прогулка по Заповеднику в Териберке - ощущения, как будто ты попал в страну Хоббитов. . летом тут невероятная виды, природа!! Проживание в хорошем отеле - все чистенько:) Питание просто пушка. На завтраки, обеды, ужины возили в лучший ресторан в Териберке, за что отдельное спасибо, там просто невероятные виды в ресторане и просто очень вкусно!!! На гастроужин Гиды приготовила нам наивкуснейшего камчатского краба, гребешков и ежей. Замечательные Гиды, у нас был Дмитрий и Никита, очень отзывчивые и заботливые ребята, которые заботятся о Вас все эти дни! Кроме того, гид Никита отличный фотограф, за что отдельная благодаросность, у меня остались очень крутые фотографии от этой поездки!! Спасибо вам за эту поездку, это было очень ярко, незабываемо!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию и эту команду, вы получите незабываемые впечатления и отличный сервис!!

    Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!!Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!!Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!!Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!!Незабываемые впечатления от всего тура!! Очень насыщенная программа, поездка за китами на катере, которых мы увидели!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  2. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
  3. Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
  4. Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Снежная деревня
  7. Площадь пяти углов
  8. Полуостров Средний
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На 8 Марта" можно забронировать 4 тура от 40 900 до 75 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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