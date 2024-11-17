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и нам поймали Камчатского краба и достали Звезд и Ежей со дна моря:) Большое впечатление произвела прогулка по Заповеднику в Териберке - ощущения, как будто ты попал в страну Хоббитов. . летом тут невероятная виды, природа!! Проживание в хорошем отеле - все чистенько:) Питание просто пушка. На завтраки, обеды, ужины возили в лучший ресторан в Териберке, за что отдельное спасибо, там просто невероятные виды в ресторане и просто очень вкусно!!! На гастроужин Гиды приготовила нам наивкуснейшего камчатского краба, гребешков и ежей. Замечательные Гиды, у нас был Дмитрий и Никита, очень отзывчивые и заботливые ребята, которые заботятся о Вас все эти дни! Кроме того, гид Никита отличный фотограф, за что отдельная благодаросность, у меня остались очень крутые фотографии от этой поездки!! Спасибо вам за эту поездку, это было очень ярко, незабываемо!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию и эту команду, вы получите незабываемые впечатления и отличный сервис!!