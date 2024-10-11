Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Погуляем по знаменитой Териберке и рассмотрим её достопримечательности: гигантские качели на побережье, Батарейский водопад и пляж с огромными круглыми валунами.
Погостим в хаски-парке и погладим дружелюбных собак и северных оленей, желающие смогут покататься в упряжке. И пусть нам повезёт!
окт
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В комфортном отеле с удобствами в номере недалеко от центра Мурманска. Размещение 2-3-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в отеле, совместный ужин и выезд за северным сиянием
Сегодня вы прилетаете в Мурманск удобным для вас рейсом и самостоятельно заселяетесь в отель. Соберёмся вместе за ужином около 18:00-19:00: познакомимся поближе, обсудим предстоящее путешествие, и вы попробуете местные морские деликатесы. Затем оденемся потеплее и при наличии хороших погодных условий едем ловить северное сияние. Вернёмся в отель около 00:00.
Териберка: поиск китов, знакомство с достопримечательностями, охота на сияние
Встанем пораньше и после завтрака отправимся в Териберку. Дорога займёт 2-4 часа. По приезде вас ждёт водная прогулка — выйдем в открытое море, чтобы испытать удачу и попробовать встретить китов. Затем пообедаем морепродуктами: вы попробуете свежайших гребешков и морских ежей или блюда северной кухни — пельмени с треской, пирожки с палтусом.
После пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей, а на обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.
Важно: при ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку и морская прогулка могут быть перенесены на следующий день.
Посещение хаски-парка, прогулка по Мурманску, отъезд в аэропорт
В этот день едем в гости к северным оленям и хаски. Вы посмотрите на питомцев парка, а гид расскажет об их жизни. Желающие смогут прокатиться в собачьей или оленьей упряжке. После прогуляемся по Мурманску. Увидим знаменитый ледокол «Ленин», со смотровой площадки полюбуемся панорамой города и Кольским заливом. Также выделим время для покупки съедобных «сувениров» — морепродуктов, оленины и проч.
Пообедаем в атмосферном ресторане в центре Мурманска и около 18:00 отправимся в аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Выезды за северным сиянием с местным гидом + фото на фоне северного сияния
- Морская прогулка по Баренцевому морю в поисках китов
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты в природные парки Териберки
- Входные билеты на ферму северных оленей и в парк хаски
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Катание в собачьей или оленьей упряжке - 2000 руб
- Катание на снегоходах - 1000 руб. с человека