Встанем пораньше и после завтрака отправимся в Териберку. Дорога займёт 2-4 часа. По приезде вас ждёт водная прогулка — выйдем в открытое море, чтобы испытать удачу и попробовать встретить китов. Затем пообедаем морепродуктами: вы попробуете свежайших гребешков и морских ежей или блюда северной кухни — пельмени с треской, пирожки с палтусом.

После пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов. Покачаемся на больших качелях с видом на Баренцево море и сделаем много классных фотографий. Также посетим ферму, где покормим северных оленей, а на обратном пути в Мурманск отправимся на ещё одну охоту за сиянием, если в первый день не получилось его застать.

Важно: при ухудшении погодных условий (сильная метель, шторм) поездка в Териберку и морская прогулка могут быть перенесены на следующий день.