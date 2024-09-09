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посетить Свято - Троицкий женский монастырь, где покоятся святые Петр и Феврония. Но судьбе, видимо, было угодно, чтобы только этим летом мы осуществили свои планы. В качестве экскурсовода я выбрала Ксению. Когда читала отзывы на Трипстере о подобных экскурсиях в Муроме, на подсознательном уровне я понимала, что такую необычную экскурсию в столь святом месте должен провести не просто знающий, православный, верующий человек, а человек светлый, душевный, позитивный, который в себе несет добро и любит людей! И я очень рада, что не ошиблась с выбором Ксении. Ксюша, спасибо Вам огромное и низкий поклон за очень позитивную, познавательную и такую душевную экскурсию и волшебную атмосферу! Вы - умница большая! Вы не только отлично владеете информацией, словом, но Вы еще вкладываете в свой рассказ частичку своей души, и это очень передается окружающим. Когда мы Вас слушали, то казалось, что образы и все вокруг оживает и говорит с нами! Правда, какая магия происходила! После окончания экскурсии мы дважды еще раз обошли всю территорию, снова вошли в один и в другой монастыри, всматривались в уникальные древние иконы, долго стояли перед аркой Петра и Февронии, молились, восхищались про себя, благодарили и нам не хотелось уходить! У нас с мужем своя история встречи и не первый брак с двух сторон, но мы верим в судьбу и в настоящую любовь на всю жизнь, поэтому побывать в святом месте, обратиться к святым покровителям семьи и брака, для нас это было очень волнительно и значимо! Было как-то тепло и светло на душе! Мы отведали также вкусных монастырских пирогов с муромским квасом и совершили красивую речную прогулку на кораблике по Вашему совету. Те сутки, которые мы провели в Муроме, словно перенесли нас в прошлое. Возвращались домой мы довольные и с улыбкой на лице. Значит - эта поездка и экскурсия были нам очень нужны, и все не зря! Очень рады познакомиться с Вами, Ксюша, и со славным Муромом. Рекомендуем всем добрым людям, которые дорожат своей семьей, любят историю России и чтят традиции, обязательно побывать в этих святых местах! Ну, а Вам, Ксюша, искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и побольше интересных встреч и благодарных экскурсантов! PS! Иногда там мало нужно, чтобы почувствовать себя счастливым: сменить обстановку, перестать спешить и остановиться, подумать, прикоснуться к волшебству и сохранить в сердце трепетные эмоции, чтобы потом переживать их вновь с чувством умиления. С искренним уважением, Оксана и Эдуард (Ксения и Пантелеймон).