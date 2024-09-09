1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
3 334₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
Завтра в 08:00
23 сен в 18:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Увидеть то, что не входит в стандартные обзорные экскурсии: Воскресенский монастырь, бронепоезд
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 15:00
23 сен в 09:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 сентября 2024Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
- ЛЛюбовь29 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Ксении за интересный рассказ, индивидуальный маршрут с учетом наших пожеланий и профессионализм.
- ООльга19 августа 2024Ксения - замечательный экскурсовод, в доступной и очень интересной форме рассказала основные сведения о возникновении города Мурома, о местных легендах,
- ИИрина18 августа 2024Елена прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и приятный человек. Мы познавательно и легко провели 1,5 часа, неспешно прогулявшись по окрестностям, узнали много нового и сделали красивые фотографии. Идеальная цена и качество! Рекомендую Елену.
- ННаталья8 августа 2024Экскурсия прошла на отлично.
- ООксана4 августа 2024Идея посетить древний город Муром у нас родилась давно. Несколько лет подряд собирались с мужем приехать на индивидуальную экскурсию, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Нескучные экскурсии»
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