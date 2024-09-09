Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Муроме, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Муром купеческий и современный
Пешая
72 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
3 334 за всё до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
Пешая
60 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
Завтра в 08:00
23 сен в 18:00
3 400 за всё до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Увидеть то, что не входит в стандартные обзорные экскурсии: Воскресенский монастырь, бронепоезд
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 15:00
23 сен в 09:00
4 667 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Муром купеческий и современный
    Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
  • Л
    Любовь
    29 августа 2024
    Сказ о любви Петра и Февронии
    Большое спасибо экскурсоводу Ксении за интересный рассказ, индивидуальный маршрут с учетом наших пожеланий и профессионализм.
  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    Сказ о любви Петра и Февронии
    Ксения - замечательный экскурсовод, в доступной и очень интересной форме рассказала основные сведения о возникновении города Мурома, о местных легендах,
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    о Святых Петре и Февронии. В экскурсию входило посещение двух монастырей, краткий исторический обзор о муромской земле. Экскурсия на 1 час, совершенно не утомляет, оставила очень приятное впечатление.

  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Муром купеческий и современный
    Елена прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и приятный человек. Мы познавательно и легко провели 1,5 часа, неспешно прогулявшись по окрестностям, узнали много нового и сделали красивые фотографии. Идеальная цена и качество! Рекомендую Елену.
  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия прошла на отлично.
  • О
    Оксана
    4 августа 2024
    Сказ о любви Петра и Февронии
    Идея посетить древний город Муром у нас родилась давно. Несколько лет подряд собирались с мужем приехать на индивидуальную экскурсию, чтобы
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    посетить Свято - Троицкий женский монастырь, где покоятся святые Петр и Феврония. Но судьбе, видимо, было угодно, чтобы только этим летом мы осуществили свои планы. В качестве экскурсовода я выбрала Ксению. Когда читала отзывы на Трипстере о подобных экскурсиях в Муроме, на подсознательном уровне я понимала, что такую необычную экскурсию в столь святом месте должен провести не просто знающий, православный, верующий человек, а человек светлый, душевный, позитивный, который в себе несет добро и любит людей! И я очень рада, что не ошиблась с выбором Ксении. Ксюша, спасибо Вам огромное и низкий поклон за очень позитивную, познавательную и такую душевную экскурсию и волшебную атмосферу! Вы - умница большая! Вы не только отлично владеете информацией, словом, но Вы еще вкладываете в свой рассказ частичку своей души, и это очень передается окружающим. Когда мы Вас слушали, то казалось, что образы и все вокруг оживает и говорит с нами! Правда, какая магия происходила! После окончания экскурсии мы дважды еще раз обошли всю территорию, снова вошли в один и в другой монастыри, всматривались в уникальные древние иконы, долго стояли перед аркой Петра и Февронии, молились, восхищались про себя, благодарили и нам не хотелось уходить! У нас с мужем своя история встречи и не первый брак с двух сторон, но мы верим в судьбу и в настоящую любовь на всю жизнь, поэтому побывать в святом месте, обратиться к святым покровителям семьи и брака, для нас это было очень волнительно и значимо! Было как-то тепло и светло на душе! Мы отведали также вкусных монастырских пирогов с муромским квасом и совершили красивую речную прогулку на кораблике по Вашему совету. Те сутки, которые мы провели в Муроме, словно перенесли нас в прошлое. Возвращались домой мы довольные и с улыбкой на лице. Значит - эта поездка и экскурсия были нам очень нужны, и все не зря! Очень рады познакомиться с Вами, Ксюша, и со славным Муромом. Рекомендуем всем добрым людям, которые дорожат своей семьей, любят историю России и чтят традиции, обязательно побывать в этих святых местах! Ну, а Вам, Ксюша, искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и побольше интересных встреч и благодарных экскурсантов! PS! Иногда там мало нужно, чтобы почувствовать себя счастливым: сменить обстановку, перестать спешить и остановиться, подумать, прикоснуться к волшебству и сохранить в сердце трепетные эмоции, чтобы потом переживать их вновь с чувством умиления. С искренним уважением, Оксана и Эдуард (Ксения и Пантелеймон).

    Идея посетить древний город Муром у нас родилась давно. Несколько лет подряд собирались с мужем приехать

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Муром купеческий и современный
  2. Сказ о любви Петра и Февронии
  3. Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2024
Сейчас в Муроме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 334 до 4 667. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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