Чегемские водопады и озеро Гижгит

5
1 отзыв
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Чегемские водопады и озеро Гижгит

Что вы увидите 🤩

  • Малый Чегемский водопад Адай-Су
  • теснина реки Чегем
  • Большой Чегемский водопад Су-Аузу-Су
  • перевал Актопрак
  • селение Эль-Тюбю
  • башня Малкаруковых
  • дом-музей Кайсына Кулиева
  • греческая лестница
  • группа усыпальниц Фардык Кешене
  • селение Былым
  • озеро Гижгит.

Что вас ожидает:

  • высота отвесных скал в Чегемском ущелье достигает 400 метров;
  • в Чегемском ущелье гид расскажет о местах съемок фильмов «Земля Санникова», «Война»;
  • заедем в перевал Актопрак, через который в годы ВОВ перевал шло снабжение войск, защищавших Баксанское ущелье от врага;
  • посетим селение Эль-Тюбю – родина великого балкарского поэта Кайсына Кулиева, здесь же открыта мемориальная композиция «100 шагов к Кайсыну»
Большие водопады
Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

Возьмите с собой:

  • закрытую спортивную обувь;
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный билет
13 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение кафе
  • Сувениры.
Где начинаем и завершаем
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • закрытую спортивную обувь
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
  • солнцезащитные очки
  • солнцезащитный крем
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ТК П.
ТК П.
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