Что вас ожидает:

высота отвесных скал в Чегемском ущелье достигает 400 метров;

в Чегемском ущелье гид расскажет о местах съемок фильмов «Земля Санникова», «Война»;

заедем в перевал Актопрак, через который в годы ВОВ перевал шло снабжение войск, защищавших Баксанское ущелье от врага;

посетим селение Эль-Тюбю – родина великого балкарского поэта Кайсына Кулиева, здесь же открыта мемориальная композиция «100 шагов к Кайсыну»

Большие водопады

Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

Возьмите с собой: