Что вас ожидает:
- высота отвесных скал в Чегемском ущелье достигает 400 метров;
- в Чегемском ущелье гид расскажет о местах съемок фильмов «Земля Санникова», «Война»;
- заедем в перевал Актопрак, через который в годы ВОВ перевал шло снабжение войск, защищавших Баксанское ущелье от врага;
- посетим селение Эль-Тюбю – родина великого балкарского поэта Кайсына Кулиева, здесь же открыта мемориальная композиция «100 шагов к Кайсыну»
Большие водопады
Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.
Возьмите с собой:
- закрытую спортивную обувь;
- костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
- фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;