Для вашего удобства мы объединили самые топовые локации в один день.
Вы увидите водопады, бездонное карстовое озеро Церик-Кёль, Безенгийскую стену из гор-пятитысячников, скальный выступ Язык Тролля и древний аул Кюнлюм. А в завершении насыщенного дня расслабитесь в горячем источнике Аушигер.
Вы увидите водопады, бездонное карстовое озеро Церик-Кёль, Безенгийскую стену из гор-пятитысячников, скальный выступ Язык Тролля и древний аул Кюнлюм. А в завершении насыщенного дня расслабитесь в горячем источнике Аушигер.
Описание экскурсии
- Безенгийское ущелье — одно из самых впечатляющих мест Кавказа, которое также называют малыми Гималаями
- Безенгийская стена — хребет с шестью пятитысячниками из семи, расположенных на Кавказе
- Мохнатый водопад (Тыжынты) — вода здесь выходит прямо из скалы
- Язык Тролля — природный каменный выступ с захватывающими видами на горы
- Древний замок Жабо-Кала — уникальное оборонительное сооружение 12–13 веков
- Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль). Из-за большого содержания сероводорода вода здесь зеленовато-голубого цвета, а температура — 9°C круглый год
- Горный родник. По дороге мы остановимся у источника, где сварим кофе из чистейшей воды Кавказских гор
- Село Верхняя Балкария. Вы познакомитесь с историей поселения и узнаете, почему оно считается колыбелью балкарской культуры. Увидите сторожевые фамильные башни и полуразрушенные укрепления на горных склонах
- Обед в кафе — подкрепитесь блюдами национальной кухни
- Термальные источники в селе Аушигер. Вода здесь считается целебной для суставов и помогает при болях в мышцах
Вы узнаете:
- почему Безенгийскую стену называют крышей Кавказа
- чем уникальны местные пятитысячники и почему сюда едут альпинисты со всего мира.
- почему водопад Тыжынты называют мохнатым.
- как жили горцы много веков назад и какие обычаи сохранились до сих пор
- какими правильно принимать горячие природные ванны
Примерный тайминг: до первой локации едем 1 ч, далее переезды между локациями от 10 до 30 мин, на каждой находимся от 20 до 40 мин. Купание в источниках — не более 1 ч.
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser Prado, Renault Duster, Nissan Qashqai, Lada Niva Travel, УАЗ Patriot или Tank 300.
- Дополнительно оплачиваются: вход в Аушигер — 500 ₽ за чел. (цена может меняется в зависимости от сезона), обед — от 600 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1973 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Два ущелья в один день: Черекское и Хуламо-Безенгийское»
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье - «малые Гималаи» Кавказа
Язык Тролля, Мохнатый водопад, замок Жабо-Кала и легенды в окружении пятитысячников - из Нальчика
Начало: Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
31 мая в 12:00
3600 ₽
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чегемские водопады, Голубые озёра и Шато-Эркен - из Нальчика
Классика Кабардино-Балкарии
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 16 000 ₽ за экскурсию