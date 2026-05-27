Грозный, Аргун и Шали - три самых красивых города Чечни

Исследовать главные достопримечательности региона (из Нальчика)
Мы познакомим вас с современной Чечнёй через три города и три символа веры, культуры и архитектуры.

За один день вы увидите Грозный как динамичную столицу, Аргун — как пример смелой современной архитектуры, Шали — как духовный центр региона. Поездка раскроет, как история, религия и новая городская среда формируют облик Чечни сегодня.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика. По дороге вы услышите об истории региона, традициях и современной жизни Чечни

12:30 — Грозный

  • Вы осмотрите мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России. Услышите о её архитектуре и символике
  • Прогуляетесь по комплексу «Грозный-Сити», поднимитесь на смотровую площадку с панорамным видом
  • Увидите Цветочный парк и церковь Архангела Михаила
  • Побываете в музее Ахмата-Хаджи Кадырова, где узнаете о новейшей истории республики

16:30 — Аргун. Вы зайдёте в мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой

18:00 — Шали

Мы завершим маршрут у мечети «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы узнаете о роли этого комплекса как духовного центра республики

22:00–23:00 — возвращение в Нальчик

Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Вы услышите:

  • об истории Чеченской Республики
  • формировании облика столицы и повседневной жизни здесь
  • роли ислама в чеченском обществе, традициях и нормах поведения
  • архитектуре современных мечетей Чечни и их символике
  • религиозном многообразии региона

Организационные детали

  • Возьмите с собой на экскурсию паспорт. При бронировании пришлите ФИО и дату рождения каждого участника для составления списка пассажиров
  • Поездка проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. При раннем бронировании вы получите места в передней части салона
  • Питание на маршруте не входит в стоимость — самостоятельно по желанию на остановках
  • Возрастных ограничений нет, однако рассчитывайте свои силы — длительная поездка требует выносливости
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3600 ₽
Дети до 12 лет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

