Мы познакомим вас с современной Чечнёй через три города и три символа веры, культуры и архитектуры. За один день вы увидите Грозный как динамичную столицу, Аргун — как пример смелой современной архитектуры, Шали — как духовный центр региона. Поездка раскроет, как история, религия и новая городская среда формируют облик Чечни сегодня.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика. По дороге вы услышите об истории региона, традициях и современной жизни Чечни

12:30 — Грозный

Вы осмотрите мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России. Услышите о её архитектуре и символике

Прогуляетесь по комплексу «Грозный-Сити», поднимитесь на смотровую площадку с панорамным видом

Увидите Цветочный парк и церковь Архангела Михаила

Побываете в музее Ахмата-Хаджи Кадырова, где узнаете о новейшей истории республики

16:30 — Аргун. Вы зайдёте в мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой

18:00 — Шали

Мы завершим маршрут у мечети «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы узнаете о роли этого комплекса как духовного центра республики

22:00–23:00 — возвращение в Нальчик

Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Вы услышите:

об истории Чеченской Республики

формировании облика столицы и повседневной жизни здесь

роли ислама в чеченском обществе, традициях и нормах поведения

архитектуре современных мечетей Чечни и их символике

религиозном многообразии региона

Организационные детали

Возьмите с собой на экскурсию паспорт. При бронировании пришлите ФИО и дату рождения каждого участника для составления списка пассажиров

Поездка проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. При раннем бронировании вы получите места в передней части салона

Питание на маршруте не входит в стоимость — самостоятельно по желанию на остановках