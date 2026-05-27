Мы познакомим вас с современной Чечнёй через три города и три символа веры, культуры и архитектуры.
За один день вы увидите Грозный как динамичную столицу, Аргун — как пример смелой современной архитектуры, Шали — как духовный центр региона. Поездка раскроет, как история, религия и новая городская среда формируют облик Чечни сегодня.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика. По дороге вы услышите об истории региона, традициях и современной жизни Чечни
12:30 — Грозный
- Вы осмотрите мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России. Услышите о её архитектуре и символике
- Прогуляетесь по комплексу «Грозный-Сити», поднимитесь на смотровую площадку с панорамным видом
- Увидите Цветочный парк и церковь Архангела Михаила
- Побываете в музее Ахмата-Хаджи Кадырова, где узнаете о новейшей истории республики
16:30 — Аргун. Вы зайдёте в мечеть «Сердце Матери» имени Аймани Кадыровой
18:00 — Шали
Мы завершим маршрут у мечети «Гордость мусульман» — крупнейшей в Европе. Вы узнаете о роли этого комплекса как духовного центра республики
22:00–23:00 — возвращение в Нальчик
Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от ситуации на дороге.
Вы услышите:
- об истории Чеченской Республики
- формировании облика столицы и повседневной жизни здесь
- роли ислама в чеченском обществе, традициях и нормах поведения
- архитектуре современных мечетей Чечни и их символике
- религиозном многообразии региона
Организационные детали
- Возьмите с собой на экскурсию паспорт. При бронировании пришлите ФИО и дату рождения каждого участника для составления списка пассажиров
- Поездка проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы. При раннем бронировании вы получите места в передней части салона
- Питание на маршруте не входит в стоимость — самостоятельно по желанию на остановках
- Возрастных ограничений нет, однако рассчитывайте свои силы — длительная поездка требует выносливости
- С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3600 ₽
|Дети до 12 лет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
