Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 14:00
12 июл в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
15 июл в 09:00
16 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Завтра в 07:00
11 июл в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-приключение на Язык Тролля
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
Почувствовать дыхание древности, красоту нетронутой природы и вкус местных традиций
Начало: Около курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
11 июл в 12:00
12 июл в 12:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Увидеть одни из самых красивых мест на Кавказе, узнать их историю и научиться основам фотографии
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии! Водопады, горы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Марии
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен
Увидеть город-курорт и узнать, как на Кавказе появилась постройка в духе Средневековья
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9339 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Завтра в 11:00
11 июл в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
+6
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В
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере Гижгит👍 Благодарим Марата за хорошо проведенное время!
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Очень понравилась экскурсия.
За одну поездку оказались в совершенно разных локациях, что взбудоражило ум по полной! Старалась запоминать как можно больше
За одну поездку оказались в совершенно разных локациях, что взбудоражило ум по полной! Старалась запоминать как можно больше
+5
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С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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Б
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я
Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я
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Л
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по себе прекрасны)) очень важен
+4
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Всего 18 отзывов в Нальчике в категории "Мариинский собор"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мариинский собор»
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