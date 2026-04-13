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Мариинский собор – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Мариинский собор» в Нальчике, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
На машине
6.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 14:00
12 июл в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
На машине
6 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
6 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
15 июл в 09:00
16 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
Завтра в 07:00
11 июл в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-приключение на Язык Тролля
Джиппинг
На машине
9 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-приключение на Язык Тролля
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
12 июл в 09:00
13 июл в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
На машине
6 часов
-
10%
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
Почувствовать дыхание древности, красоту нетронутой природы и вкус местных традиций
Начало: Около курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
11 июл в 12:00
12 июл в 12:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
На машине
8 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Увидеть одни из самых красивых мест на Кавказе, узнать их историю и научиться основам фотографии
19 июл в 08:00
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии! Водопады, горы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Марии
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
5000 ₽ за человека
Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен
Увидеть город-курорт и узнать, как на Кавказе появилась постройка в духе Средневековья
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июл в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен и Голубые озёра - из Нальчика
Увидеть европейский замок на воде и ощутить первозданную силу Кавказа
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Завтра в 06:00
11 июл в 06:00
от 9339 ₽ за всё до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Завтра в 11:00
11 июл в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Надежда
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
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читала отзывы путешественников. Одну из экскурсий решила выбрать "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и мой выбор остановился на Альберте. У нас большой опыт поездок с индивидуальными гидами не только по нашей стране, но и в других странах, могу сказать, что на все 💯 довольна, что сделала правильный выбор. С первых минут поездки Альберт начал интересный рассказ про историю региона, в течении экскурсии мы узнали много нового. Альберт прекрасный рассказчик, отлично знает народный эпос. Отвечал на все наши вопросы. По нашей просьбе по пути во Владикавказ посетили Беслан. Экскурсией очень довольны. Рекомендую экскурсию "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и гида Альберта.

Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела+6
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
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В
Из Нальчика - к высоте 5642
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере Гижгит👍 Благодарим Марата за хорошо проведенное время!
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере
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Александра
Из Нальчика - к высоте 5642
Очень понравилась экскурсия.

За одну поездку оказались в совершенно разных локациях, что взбудоражило ум по полной! Старалась запоминать как можно больше
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красоты, ничего не упустить, слушать каждое слово и наслаждаться каждым видом.

Посадили дерево, за что отдельная благодарность, очень приятно вложиться в экологию Кавказа.

Марат очень добрый, учтивый, образованный гид. Узнала много интересного про республику, природу и проживающие здесь народы.

Только положительные впечатления от экскурсии, рекомендую!

Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.+5
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
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Леонид
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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их истории. Экскурсия на троих человек-Считай персональная экскурсия. 👍Он же водитель он же отличный рассказчик, между тем надо отметить аккуратное вождение. 🤝Дорога хорошая, не утомляет. По пути заехали в Беслан. Прогулки по Владикавказу начали с немецкого костела, затем прошли на центральную улицу. Кусок европейской культуры на Кавказе🤝. Памятник основателю города, мечеть ставшей планетарием, действующая мечеть. Армянский храм, осетинский храм. Городской парк с прудами и лебедями. Набережная. Затем поехали в парк героического эпоса Осетии. Очень впечатляет. Дорого богато, но не достаточность наглядной информации восполнил Альберт. Комментарий по каждому памятнику, истории и свое мнение. Знать 🧑🏻🎓о вкладе Осетинского народа в мировую культуру не будучи носителем осетинской культуры это удивило и поразило нас💯. В Фыджине печки не прогрелись даже к обеденному периоду, поэтому пироги не готовили. Но хоть посмотрели. ☺️ Обедать поехали в еще одно туристическое место кафе Кона. Обслуживание быстро, еда на выбор. Пирог с мясом и сыром очень сытные. Супчики и салаты можно сказать были лишними.
Альберт универсал, мастер своего дела. Рекомендую. 💯👍

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Б
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Анастасия
Из Нальчика - к высоте 5642
Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.

Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я
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встречала в туризме. Помимо интересных и погруженных рассказов о местности, присутствует критически заряженное намерение посмотреть на туризм немного под другим углом.

В начале нашего маршрута мы сюрпризом заехали за двумя саженцами Крымской сосны, а под окончание — высадили их около озера Гижгит. Задумка Марата в том, чтобы запустить флешмоб, который немного уравновесит антропогенный ущерб, нанесенный экосистеме. Думаю, если обсудить нюансы этой идеи с экологами и другими институциями, то будет круто продолжать ее!

Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
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Л
Из Нальчика - к высоте 5642
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по себе прекрасны)) очень важен
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человек, который их показывает. Марат это отлично умеет. При необходимости, может подкорректировать маршрут в зависимости от ситуации, погоды или пожеланий. Хочу отметить, что Марат спокойно и уверенно водит машину, что в горах немаловажно для меня. Поездка в Приэльбрусье оказалась, как всегда на высоте. Бонусом был пикник!

Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по+4
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по
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Всего 18 отзывов в Нальчике в категории "Мариинский собор"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Мариинский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика);
  2. Любимый Нальчик;
  3. Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты;
  4. Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика;
  5. Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Мариинский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 3150 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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