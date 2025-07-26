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Приэльбрусье впечатляет своими горными ландшафтами и привлекает множество альпинистов, любителей горнолыжного спорта и простых путешественников. Наша экскурсия проведет вас по «визитным карточкам» Приэльбрусья.



Вы прогуляетесь возле кристально чистого озера Гижгит, по канатной дороге сможете подняться на головокружительную высоту, а у поляны нарзанов набрать целебной минеральной воды.