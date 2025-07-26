Приэльбрусье впечатляет своими горными ландшафтами и привлекает множество альпинистов, любителей горнолыжного спорта и простых путешественников. Наша экскурсия проведет вас по «визитным карточкам» Приэльбрусья.
Вы прогуляетесь возле кристально чистого озера Гижгит, по канатной дороге сможете подняться на головокружительную высоту, а у поляны нарзанов набрать целебной минеральной воды.
Вы прогуляетесь возле кристально чистого озера Гижгит, по канатной дороге сможете подняться на головокружительную высоту, а у поляны нарзанов набрать целебной минеральной воды.
Описание экскурсииСказочное озеро Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. С каждым годом поток туристов к озеру возрастает в разы. Людей привлекает, в первую очередь, необычный цвет воды (прямо как в рекламе «Баунти»), но и остальные красоты не остаются незамеченными. Главное чудо России Далее в программе — Эльбрус. Двуглавый красавец венчает своей снежной шапкой горы Кавказа. Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта. Здесь он появился примерно 2−3 миллиона лет назад. За это время Эльбрус дорос до того, чтобы стать самой высокой горной вершиной Европы и попасть в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин». Кроме того, входит в число «7 чудес России». Благодаря обилию снега и ледникам, круглый год укрывающим вершины, Эльбрус питает своими водами крупнейшие реки Северного Кавказа. А высота горы манит людей со всего света. Прогулка по канатной дороге займет около 30 минут в одну сторону. Вы поднимитесь на трёх очередях с Поляны Азау (2350 м) до станции Гарабаши (3847 м) с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м). Канатная дорога включена в «Книгу рекордов России». Поляна минеральных вод В завершении программы посетим поляну нарзанов. Вокруг нее возвышаются горы, оберегающие её от ветров и прочих аномалий погоды. Вода в источниках наполнена углекислотой, создающей эффект газирования и бурления, а также натрием, кальцием, хлоридом и прочими полезными микроэлементами. Из-за сильной газированности вода кипит, хотя её температура на самом деле не поднимается выше десяти градусов. Что примечательно, даже зимой вода не становится холодной и её можно пить прямо из источника. Площадь между нарзанами окрашена в рыжеватый цвет, так происходит из-за того, что вода в них изобилует железом. Все склоны окружающих гор покрыты разнотравьем и лесами различных древесных пород, что создает особую атмосферу на источниках и насыщает воздух ароматами. На месте вы можете сделать красивые фотографии, подышать чистым воздухом, попить и набрать в бутылки живой нарзан. Организационные детали • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу «Азау - Гарабаши» - 900-2000 руб.
- Питание в кафе с кавказской кухней - ≈ 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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