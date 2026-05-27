Добро пожаловать в сердце высокогорной Балкарии! Мы проедем по одной из самых красивых дорог республики, посетим Нижнее Голубое озеро, побываем в Черекской теснине, а затем отправимся в Верхнюю Балкарию — к древним башням рода Абаевых и руинам аула Кюмлюм.
В пути вас ждут панорамы гор, легенды и истории о судьбах старинных поселений и, конечно, остановки для идеальных фото.
Описание экскурсии
Начнём путешествие у Нижнего Голубого озера — одного из самых загадочных на Кавказе. Вы узнаете, почему вода остаётся прозрачной круглый год и какие легенды связаны с её необычным цветом.
По живописной дороге проедем через Черекскую теснину — узкий горный коридор с отвесными скалами. Остановимся на панорамных площадках, чтобы полюбоваться впечатляющими видами и сделать фото.
Финальная точка — Верхняя Балкария, высокогорное поселение региона. Вы увидите башни рода Абаевых и руины древнего аула Кюмлюм, послушаете истории о жизни горцев, их традициях и судьбе старинных поселений.
Организационные детали
- Поедем на седане или минивэне в зависимости от размера группы
- Отдельно по желанию оплачивается обед. Рекомендуем брать с собой наличные, так как в горных районах связь и банковские терминалы работают не всегда стабильно
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
