Кремль: Собор Михаила Архангела с могилой Козьмы Минина
смотровая площадка на слияние Оки и Волги
выставка военной техники
"дом-самолет"
Губернаторский дом - сегодня Художественный музей
Дом с тремя стенами - Арсенал- сегодня музей современного искусства
Башни Кремля
Обелиск Минину и Пожарскому
монастыри-защитники города - Печерский на Оке и Благовещенский на Волге
жемчужина улица Рождественская
Рожественская (строгоновская церковь с резным дубовым иконостасом и белокаменной резьбой)
Чкаловская лестница
старинный район Започаинье:
архитектура 17 века: дом купца Олисова и уникальные храмы
тут же родился когда то знаменитый Иван Кулибин
купеческая Ильинка
дворянская Верхне-Волжская набережная - самый богатый и красивый дом 19 века
Нижегородская ярмарка - крупнейшее торжище России и Европы 19 века, Собор на дубовом плоту на слиянии 2х рек - Александра Невского
Памятник Минину и Пожарскому - точная копия того, что стоит в Москве на Красной площади и почему они стоят на этих местах (нащ и то, что в Мсокве)
Главные площади города площадь Горького, Свободы и пр
Дом-музей Горького на улице Семашко
Дом, в котором родился Горьки - рядом
Дом, в котором хранился прострелянный сюртук Александра Пушкина в квартире у Льва Даля
А для тех, кто повторно - откроем новые удивительные места
Индивидуальная экскурсия ⛳ посетим Нижегородский Кремль, увидим монастыри-защитники города - Печерский на Оке и Благовещенский на Волге, на нашей "жемчужине"- улице Рождественской зайдем в Собор в форме корабля с уникальным резным иконостасом, Чкаловская лестница, старинный район Започаинье: архитектура 17 века: дом купца Олисова и уникальные храмы, тут же родился когда то знаменитый механик-самоучка Иван Кулибин, купеческая Ильинка, дворянская Верхне-Волжская набережная, Нижегородская ярмарка - крупнейшее торжище России и Европы 19 века, Собор на дубовом плоту на слиянии 2х рек.
А для нижегородцев и тех, кто уже бывал в НН - откроем новые удивительные места.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 удобное для туриста место в городе
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.