Индивидуальная экскурсия ⛳ посетим Нижегородский Кремль, увидим монастыри-защитники города - Печерский на Оке и Благовещенский на Волге, на нашей "жемчужине"- улице Рождественской зайдем в Собор в форме корабля с уникальным резным иконостасом, Чкаловская лестница, старинный район Започаинье: архитектура 17 века: дом купца Олисова и уникальные храмы, тут же родился когда то знаменитый механик-самоучка Иван Кулибин, купеческая Ильинка, дворянская Верхне-Волжская набережная, Нижегородская ярмарка - крупнейшее торжище России и Европы 19 века, Собор на дубовом плоту на слиянии 2х рек.

А для нижегородцев и тех, кто уже бывал в НН - откроем новые удивительные места.