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"800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"

Нижегородский П.
Нижегородский П. – Гид из Нижнего Новгорода
"800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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"800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"
"800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"

Что вы увидите

  • Кремль: Собор Михаила Архангела с могилой Козьмы Минина
  • смотровая площадка на слияние Оки и Волги
  • выставка военной техники
  • "дом-самолет"
  • Губернаторский дом - сегодня Художественный музей
  • Дом с тремя стенами - Арсенал- сегодня музей современного искусства
  • Башни Кремля
  • Обелиск Минину и Пожарскому
  • монастыри-защитники города - Печерский на Оке и Благовещенский на Волге
  • жемчужина улица Рождественская
  • Рожественская (строгоновская церковь с резным дубовым иконостасом и белокаменной резьбой)
  • Чкаловская лестница
  • старинный район Започаинье:
  • архитектура 17 века: дом купца Олисова и уникальные храмы
  • тут же родился когда то знаменитый Иван Кулибин
  • купеческая Ильинка
  • дворянская Верхне-Волжская набережная - самый богатый и красивый дом 19 века
  • Нижегородская ярмарка - крупнейшее торжище России и Европы 19 века, Собор на дубовом плоту на слиянии 2х рек - Александра Невского
  • Памятник Минину и Пожарскому - точная копия того, что стоит в Москве на Красной площади и почему они стоят на этих местах (нащ и то, что в Мсокве)
  • Главные площади города площадь Горького, Свободы и пр
  • Дом-музей Горького на улице Семашко
  • Дом, в котором родился Горьки - рядом
  • Дом, в котором хранился прострелянный сюртук Александра Пушкина в квартире у Льва Даля
  • А для тех, кто повторно - откроем новые удивительные места
Индивидуальная экскурсия ⛳ посетим Нижегородский Кремль, увидим монастыри-защитники города - Печерский на Оке и Благовещенский на Волге, на нашей "жемчужине"- улице Рождественской зайдем в Собор в форме корабля с уникальным резным иконостасом, Чкаловская лестница, старинный район Започаинье: архитектура 17 века: дом купца Олисова и уникальные храмы, тут же родился когда то знаменитый механик-самоучка Иван Кулибин, купеческая Ильинка, дворянская Верхне-Волжская набережная, Нижегородская ярмарка - крупнейшее торжище России и Европы 19 века, Собор на дубовом плоту на слиянии 2х рек.
А для нижегородцев и тех, кто уже бывал в НН - откроем новые удивительные места.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 удобное для туриста место в городе
    "800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"
    "800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"
    "800 лет истории и архитектуры любимого города - Нижний Новгород"

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Нижегородский П.
    Нижегородский П.
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