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Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду

5
5 отзывов
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Нижнего Новгорода
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию ⛳ по маршруту в стиле «микроурбанизма» связывает любопытные детали среды с великой историей 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Пешеходная Большая Покровская улица
  • Домики Студеной улицы с их богатой историей
  • Потрясающие виды с Лыковой Дамбы
  • Необыкновенно красивое здание Госбанка
  • Здание бывшей купеческой усадьбы
  • Мостик с видом на слияние Оки и Волги
«Маленькие дворики и широкие панорамы» — самостоятельная экскурсия ⛳ вокруг центральных улиц Нижнего Новгорода по секретным местам с любопытными деталями и по двум набережным на высоких берегах. Что вас ждёт:Вы увидите автограф архитектора, мимо которого бы точно прошли, не заметив, разгадаете историю 📖 спрятанного готического собора и в самом конце прогулки оглянетесь и ахнете, глядя наверх.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Не забудьте взять с собой наушники
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 пл. Горького, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 метро Горьковская
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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5 отзывов оставили туристы

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