«Маленькие дворики и широкие панорамы» — самостоятельная экскурсия ⛳ вокруг центральных улиц Нижнего Новгорода по секретным местам с любопытными деталями и по двум набережным на высоких берегах. Что вас ждёт:Вы увидите автограф архитектора, мимо которого бы точно прошли, не заметив, разгадаете историю 📖 спрятанного готического собора и в самом конце прогулки оглянетесь и ахнете, глядя наверх.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;