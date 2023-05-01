Дивное Дивеево

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - место, которое притягивает миллионы людей

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — место, которое притягивает миллионы людей. Посетив его, вам захочется вернуться сюда вновь и вновь.

Ведь не случайно сама Божия Матерь избрала Дивеево своим четвёртым уделом: «Равной этой обители не было, нет, и не будет во всём свете, это четвёртый жребий Мой во Вселенной».
Дивное Дивеево
Дивное Дивеево
Дивное Дивеево
Дивное Дивеево
Дивное Дивеево
Дивное Дивеево
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Что вас ожидает 🤩

  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Мощи св. Серафима Саровского, сестёр Дивеевских св. Александры, Марфы и Елены
  • Домик-музей блаженной Паши Саровской
  • Мощи святых блаженных Пелагии, Параскевы (Паши Саровской) и Марии
  • Святая Канавка Богородицы
  • Святой источник св. Серафима в Цыгановке
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Описание

Святыни монастырские

Мы посетим все святыни монастыря: здесь покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых — Серафима Саровского, а также сестёр Дивеевских св. Александры, Марфы и Елены. В экскурсию входит посещение музея в домике блаженной Паши Саровской. Вы увидите подлинные вещи батюшки Серафима и побываете в комнате, где блаженная Паша принимала императора Николая II и государыню Александру Феодоровну. Именно там им были предречены рождение наследника и падение монархии. Мощи святых блаженных Пелагии, Параскевы (Паши Саровской) и Марии также находятся в Дивеевском монастыре.

Канавка Богородицы

Но самая главная святыня монастыря — это Канавка Богородицы, по которой Божия Матерь ежедневно совершает обход своего удела. Отец Серафим приказал сёстрам вырыть Канавку, чтобы незабвенна была тропа, по которой ежедневно проходит Божия Матерь, обходя свой удел. Он говорил, что святую Канавку Сама Царица Небесная своим пояском измерила; Канавка эта до Небес высока. Она всегда во веки будет стеной и защитой от антихриста. Вот почему так почитают Канавку, и считают святой обязанностью пройти по ней, особенно в горе, несчастье и болезни; причем одни проходят один раз, другие три раза подряд, стараясь непременно прочитать 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся».

Источник св. Серафима Саровского

Также мы посетим источник св. Серафима Саровского, который находится за пределами Дивеева рядом с посёлком Цыгановка. Там была ближняя пустынька, где в трудах и молитвах подвизался святой старец. Это место на границе Мордовского государственного заповедника наполнит вас радостью и успокоением, а прекрасная природа и чистейшая вода источника утолит все печали и вернёт душевное равновесие.

Ежедневно в 8.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсия по монастырю и сопровождение
  • Дом-музей Паши Саровской
  • Транспорт KIA RIO, 2016
Что не входит
  • Обед в трапезной монастыря или в ГК «Дивеевская слобода» на выбор
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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