Святыни монастырские

Мы посетим все святыни монастыря: здесь покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых — Серафима Саровского, а также сестёр Дивеевских св. Александры, Марфы и Елены. В экскурсию входит посещение музея в домике блаженной Паши Саровской. Вы увидите подлинные вещи батюшки Серафима и побываете в комнате, где блаженная Паша принимала императора Николая II и государыню Александру Феодоровну. Именно там им были предречены рождение наследника и падение монархии. Мощи святых блаженных Пелагии, Параскевы (Паши Саровской) и Марии также находятся в Дивеевском монастыре.

Канавка Богородицы

Но самая главная святыня монастыря — это Канавка Богородицы, по которой Божия Матерь ежедневно совершает обход своего удела. Отец Серафим приказал сёстрам вырыть Канавку, чтобы незабвенна была тропа, по которой ежедневно проходит Божия Матерь, обходя свой удел. Он говорил, что святую Канавку Сама Царица Небесная своим пояском измерила; Канавка эта до Небес высока. Она всегда во веки будет стеной и защитой от антихриста. Вот почему так почитают Канавку, и считают святой обязанностью пройти по ней, особенно в горе, несчастье и болезни; причем одни проходят один раз, другие три раза подряд, стараясь непременно прочитать 150 раз молитву «Богородице Дево, радуйся».

Источник св. Серафима Саровского

Также мы посетим источник св. Серафима Саровского, который находится за пределами Дивеева рядом с посёлком Цыгановка. Там была ближняя пустынька, где в трудах и молитвах подвизался святой старец. Это место на границе Мордовского государственного заповедника наполнит вас радостью и успокоением, а прекрасная природа и чистейшая вода источника утолит все печали и вернёт душевное равновесие.