Гид расскажет вам о заселении юга Нижегородской области и монашестве, о выдающихся земляках и их наследии. Вы оцените красоту храмовой архитектуры и погрузитесь в историю православной обители. А также познакомитесь с Арзамасом — старинным городом литераторов и живописцев.
Описание экскурсии
Дивеево
На неспешной прогулке вы услышите историю Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского и Саровского монастырей, а также узнаете о преподобном Серафиме.
Вы посетите:
- Троицкий собор, где хранятся мощи батюшки Серафима и другие святыни
- Благовещенский собор с его мозаичным убранством
- Святую Канавку, почитаемую паломниками
- Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской, в котором жила старица
Затем вы отправитесь на святой источник в село Цыгановка. По дороге увидите главки храмов Саровского монастыря. А в источнике батюшки Серафима сможете искупаться и набрать святой воды.
Арзамас
Старинный город связан с именами живописцев и литераторов, а его богатое историческое и культурное наследие находится под охраной государства.
Вы увидите Соборную площадь, которую можно считать сердцем Арзамасского района, и кафедральный Воскресенский собор. Прогуляетесь по купеческому центру и познакомитесь с богатой литературной жизнью Арзамаса. А напоследок разберётесь, почему в прошлом горожан называли «луковниками» и «гусятниками».
Организационные детали
- Дополнительно и по желанию оплачивается экскурсия от паломнического центра по территории монастыря (по предварительной договорённости), а также посещение музея и обед
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды