Атмосферное Дивеево основал один из наиболее почитаемых в нашей стране святых — Серафим Саровский. Гид расскажет вам о заселении юга Нижегородской области и монашестве, о выдающихся земляках и их наследии. Вы оцените красоту храмовой архитектуры и погрузитесь в историю православной обители. А также познакомитесь с Арзамасом — старинным городом литераторов и живописцев.

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Описание экскурсии

Дивеево

На неспешной прогулке вы услышите историю Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского и Саровского монастырей, а также узнаете о преподобном Серафиме.

Вы посетите:

Троицкий собор , где хранятся мощи батюшки Серафима и другие святыни

, где хранятся мощи батюшки Серафима и другие святыни Благовещенский собор с его мозаичным убранством

с его мозаичным убранством Святую Канавку , почитаемую паломниками

, почитаемую паломниками Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской, в котором жила старица

Затем вы отправитесь на святой источник в село Цыгановка. По дороге увидите главки храмов Саровского монастыря. А в источнике батюшки Серафима сможете искупаться и набрать святой воды.

Арзамас

Старинный город связан с именами живописцев и литераторов, а его богатое историческое и культурное наследие находится под охраной государства.

Вы увидите Соборную площадь, которую можно считать сердцем Арзамасского района, и кафедральный Воскресенский собор. Прогуляетесь по купеческому центру и познакомитесь с богатой литературной жизнью Арзамаса. А напоследок разберётесь, почему в прошлом горожан называли «луковниками» и «гусятниками».

Организационные детали