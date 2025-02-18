Душевная поездка в Дивеево и Арзамас

Посетить святые места, прикоснуться к древней истории и окунуться в источник
Атмосферное Дивеево основал один из наиболее почитаемых в нашей стране святых — Серафим Саровский.

Гид расскажет вам о заселении юга Нижегородской области и монашестве, о выдающихся земляках и их наследии. Вы оцените красоту храмовой архитектуры и погрузитесь в историю православной обители. А также познакомитесь с Арзамасом — старинным городом литераторов и живописцев.
Душевная поездка в Дивеево и Арзамас
Душевная поездка в Дивеево и Арзамас
Душевная поездка в Дивеево и Арзамас
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев23
фев24
фев25
фев
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Дивеево

На неспешной прогулке вы услышите историю Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского и Саровского монастырей, а также узнаете о преподобном Серафиме.

Вы посетите:

  • Троицкий собор, где хранятся мощи батюшки Серафима и другие святыни
  • Благовещенский собор с его мозаичным убранством
  • Святую Канавку, почитаемую паломниками
  • Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской, в котором жила старица

Затем вы отправитесь на святой источник в село Цыгановка. По дороге увидите главки храмов Саровского монастыря. А в источнике батюшки Серафима сможете искупаться и набрать святой воды.

Арзамас

Старинный город связан с именами живописцев и литераторов, а его богатое историческое и культурное наследие находится под охраной государства.

Вы увидите Соборную площадь, которую можно считать сердцем Арзамасского района, и кафедральный Воскресенский собор. Прогуляетесь по купеческому центру и познакомитесь с богатой литературной жизнью Арзамаса. А напоследок разберётесь, почему в прошлом горожан называли «луковниками» и «гусятниками».

Организационные детали

  • Дополнительно и по желанию оплачивается экскурсия от паломнического центра по территории монастыря (по предварительной договорённости), а также посещение музея и обед
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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