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Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 650 ₽ за человека

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Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»

Что вы увидите

  • Нижний Новгород
  • площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького
  • улицы Малая Покровская и Ильинская
  • Нижне - и Верхне – Волжскую набережные
  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Памятник А. М. Горькому
  • Кремль
1 день
Экскурсия по Нижнему Новгороду
«Город над Волгой и Окой»
  • встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)
  • трансфер в гостиницу
  • Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду
Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.
Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и являлся одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»
  • экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
2 день
Экскурсия по Нижнему Новгороду
«Главные улицы Нижнего Новгорода»
  • завтрак в гостинице
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Сбор в 12:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения, после экскурсии трансфер в гостиницу и далее на ж/д вокзал).

В ходе экскурсии Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь 👣 по знаменитым улицам:

  • Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей 🖼. Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
  • Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых 🤩 каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит
  • Дополнительные входные билеты
  • ж/д билеты Москва — Н. Новгород — Москва (приобретаются самостоятельно)
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина, Нижний Новгород
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»
Двухдневный тур «Знакомство с Нижним»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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