1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду

«Город над Волгой и Окой»

встреча на вокзале (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления)

трансфер в гостиницу

Автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду

Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени)

Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.

В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть города.

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и являлся одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»

экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

2 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду

«Главные улицы Нижнего Новгорода»

завтрак в гостинице

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Сбор в 12:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения, после экскурсии трансфер в гостиницу и далее на ж/д вокзал).

В ходе экскурсии Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь 👣 по знаменитым улицам:

Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей 🖼. Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых 🤩 каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал