Эта программа идеально подходит для первого знакомства с городом.
За три часа вы увидите главные символы: кремль, старинные купеческие улицы, знаменитую ярмарку и волжские набережные. А ещё узнаете, почему Нижний называют городом двух рек, двух эпох и двух характеров.
Описание экскурсии
Нижегородская ярмарка. Торговля в этом оживлённом месте велась с 1817 года!
Собор Александра Невского — монументальный храм, построенный в традициях древнерусского зодчества.
Церковь Собора Пресвятой Богородицы — шедевр русского барокко. Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает стройностью и красотой.
Рождественская и Ильинская улицы, где отлично сохранилась историческая застройка — купеческие особняки, доходные дома и усадьбы.
Нижневолжская набережная с памятниками архитектуры и знаменитой Чкаловской лестницей из 560 ступеней.
Нижегородский кремль (с посещением территории). Вы познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, а также с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен.
Здание-«самолёт», известное как «Дом советов» — в стиле конструктивизм. Оно было создано для органов власти и сохранило свою функциональность: сейчас его занимает городская Дума.
А также: Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города — князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу и святителю Симону, аллею-выставку «Горьковчане — фронту», Губернаторский дом и площадь Минина и Пожарского.
Вы узнаете:
почему Нижний Новгород называют «городом двух N»
какие легенды связаны со строительством Нижегородского кремля
почему ярмарка прославила Нижний на всю страну
как менялся город от купеческой эпохи до советского времени
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса, страховка
Достопримечательности осматриваем снаружи
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Базовый билет
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!
