Эта программа идеально подходит для первого знакомства с городом. За три часа вы увидите главные символы: кремль, старинные купеческие улицы, знаменитую ярмарку и волжские набережные. А ещё узнаете, почему Нижний называют городом двух рек, двух эпох и двух характеров.

Нижегородская ярмарка. Торговля в этом оживлённом месте велась с 1817 года!

Собор Александра Невского — монументальный храм, построенный в традициях древнерусского зодчества.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы — шедевр русского барокко. Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает стройностью и красотой.

Рождественская и Ильинская улицы, где отлично сохранилась историческая застройка — купеческие особняки, доходные дома и усадьбы.

Нижневолжская набережная с памятниками архитектуры и знаменитой Чкаловской лестницей из 560 ступеней.

Нижегородский кремль (с посещением территории). Вы познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, а также с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен.

Здание-«самолёт», известное как «Дом советов» — в стиле конструктивизм. Оно было создано для органов власти и сохранило свою функциональность: сейчас его занимает городская Дума.

А также: Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города — князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу и святителю Симону, аллею-выставку «Горьковчане — фронту», Губернаторский дом и площадь Минина и Пожарского.

Вы узнаете:

почему Нижний Новгород называют «городом двух N»

какие легенды связаны со строительством Нижегородского кремля

почему ярмарка прославила Нижний на всю страну

как менялся город от купеческой эпохи до советского времени

