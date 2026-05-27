«Город двух N»: главное в Нижнем Новгороде

На обзорной экскурсии
Эта программа идеально подходит для первого знакомства с городом.

За три часа вы увидите главные символы: кремль, старинные купеческие улицы, знаменитую ярмарку и волжские набережные. А ещё узнаете, почему Нижний называют городом двух рек, двух эпох и двух характеров.
Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка. Торговля в этом оживлённом месте велась с 1817 года!

Собор Александра Невского — монументальный храм, построенный в традициях древнерусского зодчества.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы — шедевр русского барокко. Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает стройностью и красотой.

Рождественская и Ильинская улицы, где отлично сохранилась историческая застройка — купеческие особняки, доходные дома и усадьбы.

Нижневолжская набережная с памятниками архитектуры и знаменитой Чкаловской лестницей из 560 ступеней.

Нижегородский кремль (с посещением территории). Вы познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, а также с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен.

Здание-«самолёт», известное как «Дом советов» — в стиле конструктивизм. Оно было создано для органов власти и сохранило свою функциональность: сейчас его занимает городская Дума.

А также: Михайло-Архангельский собор, памятник основателям города — князю Георгию (Юрию) Всеволодовичу и святителю Симону, аллею-выставку «Горьковчане — фронту», Губернаторский дом и площадь Минина и Пожарского.

Вы узнаете:

  • почему Нижний Новгород называют «городом двух N»
  • какие легенды связаны со строительством Нижегородского кремля
  • почему ярмарка прославила Нижний на всю страну
  • как менялся город от купеческой эпохи до советского времени

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса, страховка
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте Нижний Новгород с нами — туроператором, влюблённым в этот город! Мы создаём путешествия, которые остаются в памяти навсегда. Доверьте организацию вашего отдыха профессионалам — и Нижний Новгород станет для вас не просто пунктом на карте, а местом, куда захочется вернуться!

