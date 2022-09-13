Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода

Главные достопримечательности, необычные музеи и богатая история города на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Городец — маленький, уютный и очень древний город. Вы погуляете по его нарядным улицам, увидите все знаковые места и узнаете много интересного.

Как заселялись «заволжские земли», где закончил свой земной путь Александр Невский и куда исчезла Князья гора.

Как фаворит Екатерины II стал хозяином города, что такое «чка» и чем пропильная резьба отличается от глухой.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
23
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
6
окт
7
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древняя история и кружевная сказка

Вы пройдете по Городецкому валу XII века и отыщете герб знаменитого графского рода. Посетите Феодоровский монастырь и стоящий рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы, где хранится необычное полено с изображением креста. Пройдете по старинным купеческим улицам, полюбуетесь деревянным кружевом наличников, железными коваными крылечками и дымниками. А на набережной увидите памятник Александру Невскому, шлюзы и бескрайние заволжские дали.

Оригинальные музеи

В Городце множество музеев, мы обязательно зайдем в некоторые из них на ваш выбор. В «Тереме русского самовара» вы сможете узнать о традициях русского чаепития, в «Городе мастеров» — познакомиться с художественными промыслами, а в «Городце на Волге» — раскрыть историю великой русской русской реки и местного судостроения. Если вы любите историю, можно заглянуть в музей «Святой благоверный великий князь Александр Невский — национальная слава России».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно (посещение по желанию)
  • По запросу мы можем включить в программу дегустацию в сыроварне, фотосессию и катание на лошадях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
13 сен 2022
Рекомендую экскурсию на все 100 процентов. Это не про сухие даты и факты. Это красочный рассказ про людей и дух города, продуманный, с личным отношением настоящего историка и профессионала. Легко, информативно, интересно. Даже бесконечный дождь и ветер не помешали получить огромное удовольствие от рассказа и от города. Я будто посмотрела 3Д фильм,дома, люди, нравы,политика- все сложилось в единую картинку. Осталось приятное послевкусие и повод поразмышлять над историческими событиями вчера и сегодня. В моём личном рейтинге экскурсий в разных местах России и не только, эта входит в пятерку лучших!
Рекомендую экскурсию на все 100 процентов. Это не про сухие даты и факты. Это красочный рассказРекомендую экскурсию на все 100 процентов. Это не про сухие даты и факты. Это красочный рассказРекомендую экскурсию на все 100 процентов. Это не про сухие даты и факты. Это красочный рассказ

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньГородец🖼Музеи🔭Обзорные

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Очарование старинных улиц Нижнего Новгорода
Увлекательная пешеходная или авто-пешеходная 3-часовая экскурсия. Открывает гостям города старинный Нижний Новгород
площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
от 3 500 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Нижний
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Влюбиться в Нижний
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории России
По договорённости
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек
По договорённости
4 500 за всё до 10 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
310 отзывов
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
на площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 6 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
ул. Большая Покровская, 52, Нижний Новгород
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
900 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Пешеходная экскурсия по главной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской
По договорённости
3 500 за всё до 10 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
По договорённости
от 6 000 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода
ул. Большая Покровская, д. 52, Нижний Новгород
23 сен
25 сен
30 сен
2 окт
500 за 1 человека
Нижний Новгород в старой открытке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Нижний Новгород в старой открытке
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек
По договорённости
5 000 за всё до 10 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
4.8
50 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле
По договорённости
Сегодня
Завтра
23 сен
25 сен
от 5 600 за всё до 2 чел.
Городец - «Город мастеров»
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
4.1
87 отзывов
Очень популярно сейчас
Городец - «Город мастеров»
Однодневный автобусный тур в Городец из Нижнего Новгорода
пл. Ленина, Нижний Новгород
25 сен
28 сен
2 окт
5 окт
1 500 за 1 человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
4.4
1550 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности
пл. Минина, Нижний Новгород
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ