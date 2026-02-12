Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
Городец, маленький и уютный, но невероятно богатый историей город, ждет вас. Вас ждет прогулка по нарядным улицам, знакомство с древними традициями и архитектурой. Узнайте, как заселялись заволжские земли, историю Александра читать дальшеуменьшить
Невского и тайну Князьей горы. Посетите уникальные музеи, включая "Терем русского самовара" и "Городец на Волге".
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в атмосферу древней Руси и узнать много нового и интересного
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а музеи работают в полном режиме. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение тоже возможно, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городецкий вал
Феодоровский монастырь
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Памятник Александру Невскому
Терем русского самовара
Город мастеров
Городец на Волге
Музей Святого благоверного великого князя Александра Невского
Описание экскурсии
Древняя история и кружевная сказка
Вы пройдете по Городецкому валу XII века и отыщете герб знаменитого графского рода. Посетите Феодоровский монастырь и стоящий рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы, где хранится необычное полено с изображением креста. Пройдете по старинным купеческим улицам, полюбуетесь деревянным кружевом наличников, железными коваными крылечками и дымниками. А на набережной увидите памятник Александру Невскому, шлюзы и бескрайние заволжские дали.
Оригинальные музеи
В Городце множество музеев, мы обязательно зайдем в некоторые из них на ваш выбор. В «Тереме русского самовара» вы сможете узнать о традициях русского чаепития, в «Городе мастеров» — познакомиться с художественными промыслами, а в «Городце на Волге» — раскрыть историю великой русской русской реки и местного судостроения. Если вы любите историю, можно заглянуть в музей «Святой благоверный великий князь Александр Невский — национальная слава России».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Транспорт включен в стоимость
Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно (посещение по желанию)
Музеи работают с 10.00 до 16.00, понедельник — выходной
По запросу мы можем включить в программу дегустацию в сыроварне, фотосессию и катание на лошадях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3609 туристов
Мы покажем вам Нижний Новгород глазами влюблённых в его коренных жителей. Стержень и основа нашей работы — любовь к родному городу, которой хочется делиться.
С нами вы станете участниками живой истории и прикоснётесь к культурному наследию. Мы создаём экскурсии как художественное путешествие во времени, где факты оживают в ярких образах, легендах, деталях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Дата посещения: 11 фев 2026
Благодарим Надежду за интересную, познавательную экскурсию Городец сквозь века, за доброжелательное отношение, очень хорошую организацию.Спасибо огромное за массу впечатлений и эмоций!
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Г
Галанина
Дата посещения: 31 янв 2026
Организация идеальная -все точно по времени и по плану. Экскурсовод Надежда замечательный профессионал и человек. Интересная экскурсия в старинный город с красивым волжским видом и белым снегом.Не хватало разве что солнца. Спасибо большое.
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Дарья
Чудесная экскурсия. Целый день в Городце - это очень красиво и душевно. Музей городецкой росписи и музей самовара - здесь работают люди с особым отношением к родным местам и традициям. Хотите попасть в читать дальшеуменьшить
купеческий небольшой городок с горячим большим сердцем, где история оживает в настоящем? Езжайте в Городец. По пути из Нижнего Новгорода в Городец за окном будут виться фасадом берёзовые рощи и поля, а в это время вам расскажут про всю историю края. Любовь рассказала нам намного больше, чем мы ожидали. Спа-си-бо!
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С
Семенова
Спасибо большое! Моим экскурсоводом в город Городец была Любовь. Спасибо ей огромное за комфорт в поездке, взаимопонимание и интересную подачу материала. Любовь - человек, который отлично делает свое дело, она в очень понятной форме делится своими знаниями и отвечает на все вопросы. Любовь, с вами время прошло незаметно, было очень интересно и информативно. Желаю Вам процветания и всего хорошего!!!
+1
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Татьяна
Прекрасный гид Любовь. Знает и любит свой край, может рассказывать бесконечно, отвечает на любые вопросы. Сам Городец очень понравился. Старая часть - просто пряничный городок. Нам повезло попасть в городок, когда было очень мало туристов - сразу после праздников и каникул. Так что мы без толп гуляли, рассматривали. Музей самоваров очень рекомендую
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Ольга
18.04.26г. мы с мужем и наши друзья посетили Городец с гидом Любовью. Очень довольны не только маршрутом, полученными знаниями об этом историческом городке, но и приятным общением с экскурсоводом. Не читать дальшеуменьшить
всё удалось нам посмотреть, что хотели(погода подвела, шёл дождь) но архитектура, исторические здания и Храмы, музеи Городца оставили глубокие впечатления. Любовь оказалась не только знающим человеком, но просто человеком внимательным:на автомобиле старалась припарковаться так, чтобы нам было удобно, чтобы мы меньше промокли под дождём. Огромное спасибо 🌹 за это. Большое спасибо и организатору Надежде, которая всегда была на связи.
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