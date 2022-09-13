Городец — маленький, уютный и очень древний город. Вы погуляете по его нарядным улицам, увидите все знаковые места и узнаете много интересного. Как заселялись «заволжские земли», где закончил свой земной путь Александр Невский и куда исчезла Князья гора. Как фаворит Екатерины II стал хозяином города, что такое «чка» и чем пропильная резьба отличается от глухой.

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Описание

Что вас ожидает

Древняя история и кружевная сказка

Вы пройдете по Городецкому валу XII века и отыщете герб знаменитого графского рода. Посетите Феодоровский монастырь и стоящий рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы, где хранится необычное полено с изображением креста. Пройдете по старинным купеческим улицам, полюбуетесь деревянным кружевом наличников, железными коваными крылечками и дымниками. А на набережной увидите памятник Александру Невскому, шлюзы и бескрайние заволжские дали.

Оригинальные музеи

В Городце множество музеев, мы обязательно зайдем в некоторые из них на ваш выбор. В «Тереме русского самовара» вы сможете узнать о традициях русского чаепития, в «Городе мастеров» — познакомиться с художественными промыслами, а в «Городце на Волге» — раскрыть историю великой русской русской реки и местного судостроения. Если вы любите историю, можно заглянуть в музей «Святой благоверный великий князь Александр Невский — национальная слава России».

Организационные детали