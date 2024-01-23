Городец — туристический городок под Нижним Новгородом.
Он привлекает путешественников, которые хотят прикоснуться к святыням и узнать об истории местного искусства.
Вы погуляете по центру Городца, посетите древний Феодоровский монастырь, осмотрите коллекцию Музея самоваров и увидите воссозданные терема и избы в «Городе Мастеров».
Он привлекает путешественников, которые хотят прикоснуться к святыням и узнать об истории местного искусства.
Вы погуляете по центру Городца, посетите древний Феодоровский монастырь, осмотрите коллекцию Музея самоваров и увидите воссозданные терема и избы в «Городе Мастеров».
Ближайшие даты:
14
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фев
18
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (16+)
|2 400 ₽
|Льготный билет (дети, пенсионеры)
|2 200 ₽
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Городец
- Феодоровский монастырь
- Музей «Терем русского самовара»
- «Город Мастеров»
Описание
Экскурсионная программа: 09:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Городец (80 км) 11:00 — прибытие в Городец. Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка. Посещение территории Феодоровского монастыря. Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. Посещение музея «Терем русского самовара» с интерактивной программой. Музей открылся в 2008 году в доме купца Гришаева (этот дом является памятником архитектуры ХIХ века). Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик. Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова. В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар — на 53 литра, а самый маленький — на 75 грамм. Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров», в рамках которой Вы сможете не только познакомиться с промыслами Нижегородской области, но и научиться одному из них, посетив один из мастер-классов (за дополнительную плату). 15:00 — отправление из Городца 17:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь; Продолжительность экскурсии — 8 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
- Услуги высококлассного экскурсовода
- Входные билеты во все музеи по программе
- Что не входит
- Приобретение сувениров, по желанию
- Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы
- Место начала и завершения?
- Площадь Ленина, Нижний Новгород
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Продолжительность экскурсии — 8 часов
- Рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 303 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Болотенко
23 янв 2024
Л
Лидия
11 янв 2024
Все понравилось! Даже мороз не испортил экскурсию. Городец - замечательный городок. Мы с удовольствием посетили все заявленные в программе достопримечательности. Организация хорошая, гид отличный. Время провели с пользой. Спасибо.
Н
Наталья
7 янв 2024
Экскурсия для родителей с детьми. Хороше бы с мастер -классом. Взрослым не интересно.
Е
Елена
5 янв 2024
Очень красивый городок! Городец!!! Отвратительная организация экскурсий. Безграмотный руководитель! Как понимать в тексте: ну я не знаю когда жил А. Невский, примерно…. За то постоянный словесный понос про ближайшие рестораны, гостишка, магазины! Про магазины вообще отдельная история! Подвозят и рекламируют, подробнее, чем про тему экскурсии!!!! В музей затолкали толпой. Во ВСЕ музеи. Ни чего не видно и неслышно!!! Впечатление отвратительное. В будущем, будем лучше читать отзывы!!!
О
Ольга
3 янв 2024
Посетили экскурсию Городец-город мастеров с экскурсоводом Альбиной. Альбина рассказала во время дороги в Городец о истории купечества, старообрядчества. Автобус теплый, водитель отличный. Понравился музей самоваров и конечно же уютный Городец. Резной, ухоженный и уютный городок. Альбина несомненно профессионал, очень грамотная речь и эрудиция. Нам очень понравилось.
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