Городецкий край - русская Финляндия (из Нижнего Новгорода)

Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья.

Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Русская Финляндия

Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб

Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды (закрыт до осени)
«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк

После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Посетите крепостной вал 12 века, на котором растут величественные сосны с красноватыми стволами. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с зарыбленным прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!

Организационные детали

Важно: так как источник «Никола-ключ» временно закрылся на ремонт и благоустройство, вместо него ездим на Горьковское море (желающие могут искупаться).

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
  • Выезд возможен из Нижнего Новгорода или Городца
  • Трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсия по конному клубу, небольшая верховая прогулка (под контролем инструктора), чаепитие и дегустация городецких пряников включены в стоимость
  • В программе предусмотрено время на обед в кафе или блинной (30 — 50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного. Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.

Отзывы и рейтинг

Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

О
Ольга
25 июн 2025
Остались в воссторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
Дата посещения: 24 июня 2025
Е
Елена
8 окт 2025
Хорошая экскурсия, Городец однозначно стоит того, чтобы там побывать. Не утомительно, интересно, 9-ти летнему ребенку было не скучно. Все соответствовало описанию, за нами приехал отличный комфортабельный автомобиль, все четко по расписанию. Мы довольны) Спасибо организаторам, все было на высоте!
Светлана
Светлана
1 авг 2025
Олег, большой молодец! Во-первых путешествие началось от нашего отеля на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, что в тридцати градусную жару важно! Олег, хороший рассказчик! Путевая информация подаётся легко, но запоминается. Да, и экскурсия была организована грамотно. Сначала природа, конеферма, общение с лошадь и Волжское море, ну а потом аутентичный, самобытный Городец. Рекомендую, не пожалеете!
С
Софья
16 июл 2025
Ездили с Олегом на экскурсию Городецкий край - русская Финляндия.
Понравилось всё - от организационных моментов (пунктуально, вежливо, комфортно) до самого наполнения поездки. Прекрасная ферма, где можно познакомиться с лошадьми и
покататься на них. Попробовать и купить великолепные сыры собственного производства. Посмотреть древний Городец и его окрестности. В общем, довольны всем!
Олег - знающий историк, с хорошо поставленной речью, нескучной подачей материала. Его супруга Вера - аккуратный водитель и приятный собеседник.
Спасибо, Олег и Вера!
Однозначно рекомендую вас😊

О
Ольга
27 июн 2025
Остались в восторге от данной экскурсии, Олег очень интересно все рассказывал, все вовремя, организовано, всем рекомендую данную экскурсию!
Марина
Марина
9 июн 2025
Остались прекрасные впечатления от поездки! Олег с теплотой рассказывал о местности и её жителях. Была приятно удивлена конюшней, потому что я никогда не видела таких больших лошадей, а тут ещё
и посидеть на них была возможность! Привезли оттуда вкуснейшие сыры! К сожалению, были на реконструкции купель и источник, вместо них мы были на водохранилище и успели вне программы заехать в небольшой монастырь, где закончил свои дни Александр Невский. На маршруте много природы и очень комфортный темп, чтобы отдохнуть от города!

Т
Татьяна
28 мая 2025
Добрый день, спасибо огромное Олегу и Владимиру. Экскурсия очень понравилась
Екатерина
Екатерина
24 мая 2025
Сегодня были на экскурсии с гидом Олегом. Очень понравилось, узнали много нового об истории Нижнего Новгорода пока ехали в Городец, о Городце, Городецкой области, посетили чудесный конный клуб, в котором
предоставилась возможность прокатиться на коне, побывали в Городецком Феодоровском мужской монастыре, полюбовались золотыми рыбками в ландшафтном парке и даже успели съездить на море! Горьковское!
Экскурсия великолепная!
Рекомендуем, эмоции остаются исключительно положительные ☺️
Водителю Дмитрию отдельное спасибо за комфортную дорогу!

Е
Евгений
14 мая 2025
Неописуемая красота природы и познавательные рассказы Гида Олега очень впечатлили! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Всë было круто!
Е
Елена
20 апр 2025
Огонь, пушка, ракета 🚀! Отличная экскурсия, лучшая, что была в Нижнем. Замечательные гид Олег и водитель Валерий, прекрасная девушка Марина, которая провела экскурсию по конюшне. Отличные виды, позитивное настроение и море впечатлений. Жаль, что хорошее быстро заканчивается! Спасибо!!!
Е
Елена
22 сен 2021
Благодарю Олега за отличную экскурсию. Прогулка по Городецкому краю была очень увлекательна и познавательна. Плюс - Олег внимателен к экскурсантам: были приготовлены вода и конфеты. После рассказа Олега невозможно не вернуться в Нижегородскую область, чтобы увидеть и услышать ещё много интересного! Очень рекомендую!
О
Ольга
27 авг 2021
Замечательная экскурсия! Путешествие по городецкому району было захватывающий и интересным. Катание на лошадях, дегустация сыра, прогулка по городецкому валу. Но самое главное, интересный рассказ об истории нижегородского края и его старейшего города Городца.
Анна
Анна
22 июл 2021
Отличная экскурсия! Дочь считает, что лучшая из пяти за нашу поездку.
Жеребята - чудо, сыр вкусный, Городец интересный. Всё посмотрели, остались очень довольны. Спасибо, Олег!
Вера
Вера
20 июл 2021
Хочется сказать слова благодарности Олегу за прекрасно организованную и интересную экскурсию. После такого мероприятия ещё больше начинаешь верить в ценность русской истории и нашего народа. Ты погружаешься в среду энтузиастов-профессионалов,
которые любят и знают свое дело. Каждый человек, с которым нас познакомил Олег, это уникальные люди, которые горят (в хорошем смысле) своим делом: будь то администратор в конюшне, продавец-консультант в сыроварне, хозяева пряничной артели или маленькой блинной. Незабываемые эмоции! Хочется возвращаться на Нижегородскую землю снова за новыми впечатлениями!
В дополнение отмечу, что экскурсия построена оптимально и может немного варьироваться от желания экскурсантов, информация усваивается легко, экскурсовод прекрасный рассказчик, время пролетает незаметно.

А
Алексей
10 июн 2021
Большое спасибо Олегу за очень увлекательную и познавательную экскурсию в городе Городец! Замечательно отдохнули на природе, покатались на лошадях, продегустировали и купили замечательную медовуху, попробовали лучшие в своей жизни пряники в пряничной артели Суворовых. День пролетел незаметно. Отдельное спасибо за то, что Олег завез нас на местный рынок и посоветовал отличную волжскую рыбку!

