Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Гороховец — небольшой город 🏙️ на берегу Клязьмы.

Он основан во времена царя Гороха.

Хотя может быть и не из-за царя назвали город.

За многие века он пережил многое — набеги, разорение, разграбление.

Чудом до наших дней дошли старинные дома — добротные купеческие усадьбы и деревянные избы с изразцами.

Ступив на гороховецкую землю вы моментально переноситесь в сказку!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Гороховец
Гороховец

Что вы увидите

  • Гороховецкий историко-архитектурный музей
  • палаты Царя Гороха
08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Гороховец(86 км)
10:00 - прибытие в Гороховец.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Гороховцу. Экскурсию по городу хорошо начинать с самого его верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо -Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный музей 🖼, нас ждет увлекательная экскурсия. Сам дом - это уникальный памятникам архитектуры 17 столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие – вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле, строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое.
Затем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом. Никак нельзя! В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать. Нас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.
17:00 - Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Гороховец
Гороховец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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