08:00 - отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Гороховец(86 км)

10:00 - прибытие в Гороховец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Гороховцу. Экскурсию по городу хорошо начинать с самого его верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо -Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный музей 🖼, нас ждет увлекательная экскурсия. Сам дом - это уникальный памятникам архитектуры 17 столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие – вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле, строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое.

Затем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом. Никак нельзя! В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать. Нас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.

17:00 - Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.