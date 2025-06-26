В формате квеста вы узнаете о героях, которые строили нашу страну — простом горожанине Минине, честном князе Пожарском, лётчике-виртуозе Нестерове и великом Юрии Всеволодовиче. Играя и разгадывая загадки, вы познакомитесь с историческими фактами и почувствуете душу Нижнего Новгорода.

Описание квеста

Я подготовила для вас интерактивные задания — вам предстоит разобраться в архитектуре конструктивизма, найти ошибку в часах, пройти нескучную викторину и многое другое. Уверена, вы отлично справитесь — и в конце получите кое-что интересное!

На нашем пути — такие локации:

Кремль . Словно лоскутное одеяло, он состоит из разных эпох, начиная с 16 века. Вы узнаете, как итальянская междоусобица повлияла на форму постройки, которую мы считаем исконно русской

Дом военного губернатора , в котором автор «Трёх мушкетёров» Александр Дюма встретился с героями своего романа

Обелиск в честь Минина и Пожарского в виде меча, возведённого к небу

Дом Советов — для тех, кто ностальгирует по СССР

Храм Симеона Столпника . Вы узнаете, что обнаружили при раскопках древнего храма и где можно увидеть эти находки

Памятник Юрию Всеволодовичу , основателю Нижнего Новгорода. Вы поймёте, как он договорился с воинственными соседями и заложил Нов Град в выгодном месте торгового пути «из варяг в арабы»

Аракчеевский корпус — учебное заведение для мальчиков, в котором учился лётчик-виртуоз и автор мёртвой петли Пётр Нестеров

Кому подойдёт квест

Взрослым и детям от 8 до 90 лет, если они любят исторические загадки.