В формате квеста вы узнаете о героях, которые строили нашу страну — простом горожанине Минине, честном князе Пожарском, лётчике-виртуозе Нестерове и великом Юрии Всеволодовиче.
Играя и разгадывая загадки, вы познакомитесь с историческими фактами и почувствуете душу Нижнего Новгорода.
Описание квеста
Я подготовила для вас интерактивные задания — вам предстоит разобраться в архитектуре конструктивизма, найти ошибку в часах, пройти нескучную викторину и многое другое. Уверена, вы отлично справитесь — и в конце получите кое-что интересное!
На нашем пути — такие локации:
- Кремль. Словно лоскутное одеяло, он состоит из разных эпох, начиная с 16 века. Вы узнаете, как итальянская междоусобица повлияла на форму постройки, которую мы считаем исконно русской
- Дом военного губернатора, в котором автор «Трёх мушкетёров» Александр Дюма встретился с героями своего романа
- Обелиск в честь Минина и Пожарского в виде меча, возведённого к небу
- Дом Советов — для тех, кто ностальгирует по СССР
- Храм Симеона Столпника. Вы узнаете, что обнаружили при раскопках древнего храма и где можно увидеть эти находки
- Памятник Юрию Всеволодовичу, основателю Нижнего Новгорода. Вы поймёте, как он договорился с воинственными соседями и заложил Нов Град в выгодном месте торгового пути «из варяг в арабы»
- Аракчеевский корпус — учебное заведение для мальчиков, в котором учился лётчик-виртуоз и автор мёртвой петли Пётр Нестеров
Кому подойдёт квест
Взрослым и детям от 8 до 90 лет, если они любят исторические загадки.
в субботу в 11:30
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1718 туристов
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детей
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Н
Наталия
26 июн 2025
В целом все очень понравилось. Впечатление испортил только дождь, который лил с утра. Возможно поэтому экскурсия показалась составленной из нескольких кусочков. Хотелось бы более целостного впечатления.
Алла
26 мая 2025
Нам повезло: экскурсия была только для нас, можно сказать индивидуальный квест) Светлана подает информацию интересно и для детей, и для взрослых. Узнали много нового и про Нижний Новгород, и про историю Руси. Задания были увлекательные, Светлана до последнего момента держала интригу)))
