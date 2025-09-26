Едем в заповедник, где живут более 300 диких пятнистых оленей. Их можно кормить, гладить и гулять прямо с ними бок о бок. А пока вы наслаждаетесь моментами, я сделаю для вас несколько профессиональных снимков. Всё как в сказке, только по-настоящему.

Описание экскурсии

Садимся в автобус в центре Нижнего Новгорода — 7:00–7:25.

Едем к оленям — 7:30–8:50.

Общаемся и слушаем рассказы местного егеря — 9:00–11:00. Вы узнаете, как живут дикие пятнистые олени, научитесь отличать мальчика от девочки и определять их возраст. Покормите оленей и, если они разрешат, погладите их. А я поймаю интересные моменты на камеру.

Едем обратно в город — 11:30–13:00.

А знаете, почему выезжаем так рано? Так мы попадаем на завтрак оленей — и поэтому мы увидим всех! После еды они расходятся, а так как там 74 гектара земли, им есть куда идти.

