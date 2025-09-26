Едем в заповедник, где живут более 300 диких пятнистых оленей. Их можно кормить, гладить и гулять прямо с ними бок о бок. А пока вы наслаждаетесь моментами, я сделаю для вас несколько профессиональных снимков. Всё как в сказке, только по-настоящему.
Описание экскурсии
Садимся в автобус в центре Нижнего Новгорода — 7:00–7:25.
Едем к оленям — 7:30–8:50.
Общаемся и слушаем рассказы местного егеря — 9:00–11:00. Вы узнаете, как живут дикие пятнистые олени, научитесь отличать мальчика от девочки и определять их возраст. Покормите оленей и, если они разрешат, погладите их. А я поймаю интересные моменты на камеру.
Едем обратно в город — 11:30–13:00.
А знаете, почему выезжаем так рано? Так мы попадаем на завтрак оленей — и поэтому мы увидим всех! После еды они расходятся, а так как там 74 гектара земли, им есть куда идти.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, корм для оленей, фотосессия и презент для вас
- На следующий день после экскурсии я пришлю вам несколько снимков с обработкой
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Привет! Со мной ты посетишь самые необычные места Нижнего Новгорода и Нижегородской области. А ещё я профессиональный фотограф — запечатлею классные моменты путешествия в кадрах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
K
Katerina
26 сен 2025
Я хочу выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию «Из Нижнего Новгорода — к пятнистым оленям»! Это было настоящее приключение, полное ярких впечатлений и удивительных открытий. Поездка позволила насладиться красотой природы,
