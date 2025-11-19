Мои заказы

Из Нижнего Новгорода - в усадьбы Пашковых и Жомини

Про ландшафтное искусство и мечту русского помещика
Едем в путешествие по усадьбам Нижегородской области. В Ветошкино вы увидите замок Пашковых, парк с 500-летними дубами и графский пруд. А в Баронском — дом барона Жомини, где хранится дух истории.

Вы погуляете среди грушевых и яблоневых деревьев, увидите красивые пруды и услышите рассказы о прошлом и настоящем этих земель.
Описание экскурсии

Усадьба рода Пашковых в селе Ветошкино

Главная резиденция графов Пашковых на правом берегу реки Пьяны — замок 1868 года. Внутри было 150 залов, электричество, отопление и водопровод — для Нижегородской губернии это был шикарный особняк, в котором собиралась вся местная знать.

Остов дворца, парк с дендрологической коллекцией, 500-летние дубы, графский пруд и руины замка — это ценный памятник русского ландшафтного искусства.

Усадьба барона Антуана-Анри Жомини

Перед усадьбой вы посетите этническую деревню с деревянными домиками, пасекой, прудом и мельницей.

Прогулявшись по деревне, вы попадёте в усадьбу Жомини — она поражает простотой и гармонией. Дом стоит на возвышении без фундамента, сохраняется уже много лет и считается мечтой русского помещика. А рядом — парк в 22 гектара с аллеями, яблоневыми и грушевыми садами, старинным прудом и каньонами с перекидными мостикам.

Примерный тайминг

  • В 8:00 мы выезжаем из Нижнего Новгорода. Путь до усадьбы Пашковых займёт около 2,5 ч
  • В 13:30 выезжаем в усадьбу барона Жомини в посёлок Баронское, в 14:00 будем на месте
  • С 17:00 до 20:00 — обратная дорога в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4200 ₽
Дети до 7 лет4000 ₽
Пенсионеры4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 24233 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

