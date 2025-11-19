Едем в путешествие по усадьбам Нижегородской области. В Ветошкино вы увидите замок Пашковых, парк с 500-летними дубами и графский пруд. А в Баронском — дом барона Жомини, где хранится дух истории. Вы погуляете среди грушевых и яблоневых деревьев, увидите красивые пруды и услышите рассказы о прошлом и настоящем этих земель.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Усадьба рода Пашковых в селе Ветошкино

Главная резиденция графов Пашковых на правом берегу реки Пьяны — замок 1868 года. Внутри было 150 залов, электричество, отопление и водопровод — для Нижегородской губернии это был шикарный особняк, в котором собиралась вся местная знать.

Остов дворца, парк с дендрологической коллекцией, 500-летние дубы, графский пруд и руины замка — это ценный памятник русского ландшафтного искусства.

Усадьба барона Антуана-Анри Жомини

Перед усадьбой вы посетите этническую деревню с деревянными домиками, пасекой, прудом и мельницей.

Прогулявшись по деревне, вы попадёте в усадьбу Жомини — она поражает простотой и гармонией. Дом стоит на возвышении без фундамента, сохраняется уже много лет и считается мечтой русского помещика. А рядом — парк в 22 гектара с аллеями, яблоневыми и грушевыми садами, старинным прудом и каньонами с перекидными мостикам.

Примерный тайминг

В 8:00 мы выезжаем из Нижнего Новгорода. Путь до усадьбы Пашковых займёт около 2,5 ч

В 13:30 выезжаем в усадьбу барона Жомини в посёлок Баронское, в 14:00 будем на месте

С 17:00 до 20:00 — обратная дорога в Нижний Новгород

Организационные детали